Covid Frosinone, i casi avanzano: un positivo ogni dieci tamponi

Martedì 10 Agosto 2021, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 15:21

Il trend dei contagi si conferma in crescita in Ciociaria. Un positivo ogni dieci tamponi è il bilancio dell'ultima serie di test nasofaringei eseguiti in provincia.

Stando al bollettino diramato dall'Asl, infatti, nelle ultime ventiquattr'ore, su 647 prelievi molecolari analizzati, sono stati accertati altri 62 positivi. Il numero più alto è stato rilevato a Cassino e a Frosinone con 7 casi ciascuno, poi ad Alatri con 6, a Pontecorvo con 5 e ad Arce e Supino con 4 a testa.

I nuovi negativizzati, invece, sono 34, mentre, per fortuna, non sono stati segnalati decessi.