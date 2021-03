26 Marzo 2021

Covid-19 ancora decessi: si allunga la scia del dolore in Ciociaria. Gli ultimi sette morti per Coronavirus ci sono stati nella giornata di ieri, si tratta di due uomini uno di 70 anni, l’altro di 88 anni e di una donna di 74 anni residenti a Veroli, una donna di 58 anni residente a Torre Cajetani, un uomo di 85 anni residente a Sora, un uomo di 67 anni residente a Torre Cajetani, un uomo di 64 anni residente a Frosinone. Salgono a 78 i morti dall’inizio del mese di marzo.

Un mese nerissimo, a far paura non è solo il numero, ma anche l’età delle vittime che si abbassata notevolmente. Stabili i contagi dopo due settimane di restrizione con la zona Rossa: il rapporto tra tamponi e nuovi positivi è ormai fermo sotto il 10 percento. In particolare nelle giornata di mercoledì in provincia di Frosinone sono stati eseguiti 1987 tamponi, per un totale di 168 nuovi positivi e 187 negativizzati.

La curva dei nuovi casi è stabile, ma ad essere maggiormente colpito è il nord-est della Ciociaria: maglia nera dei contagi, ieri, è andata a Frosinone con 32 casi in ventiquattr’ore. Appaiati Veroli e Sora con 15 casi, Alatri 14, Amaseno 11, Boville Ernica e Ceccano 9, Cassino 8, Isola del Liri e San Vittore del Lazio 5.

L’INDICE

L’indice dei contagi della Ciociaria si attesta, almeno da una settimana, sullo stesso piano di quello regionale, per cui lunedì ci dovrebbe essere il passaggio in zona Arancione.

Il tasso d’incidenza regionale ogni 100 mila abitanti è di 205 casi e l’indice dei contagi, cosiddetto Rt, e allo 0.99. Per la Regione Lazio, quindi, nelle prossime ore dovrebbe scattare la zona Arancione, ciò vuol dire allentamento delle misure di contenimento della pandemia.

LE SCUOLE

Il primo segnale dovrebbe essere il rientro a scuole, ma non per tutti. Ad annunciarlo è stato Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. «Qualora i dati epidemiologici facciano tornare il Lazio in zona arancione da lunedì 29 marzo gli asili nido, le materne, le scuole elementari e le medie riapriranno con le attività in presenza», ha dichiarato.

«Per quanto riguarda le superiori - ha aggiunto -, rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza. La decisione riguarda le giornate antecedenti le vacanze di Pasqua, cioè il 29, 30 e 31 marzo e sarà formalizzata nelle prossime ore».

IL PIANO

Prosegue, invece, il piano vaccinale. L’Asl di Frosinone ha predisposto nuovi locali a Ceccano.

«Nei giorni scorsi - ha fatto sapere l’Asl - abbiamo raccolto le criticità di gestione e appena è stato possibile, il nostro ufficio tecnico si è dedicato al riallestimento del punto vaccinale di Ceccano. I locali sono quelli delle nostre Case della Salute: un ambiente semplice, genuino, autentico. Ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze affinché la somministrazione dei vaccini possa avvenire in sicurezza, senza assembramenti e garantendo a ogni singolo ricevente il massimo dell’accoglienza, della cura e dell’attenzione. Non ci fermiamo, avanti così».

COSÌ NEL LAZIO

Nel frattempo, questa serata partiranno le prenotazioni per i vaccini fascia d’età 69 - 68 (nati 1952 e 1953). Nell’intera regione Lazio, però, ieri non è stata una giornata confortante. Su 16 mila tamponi molecolari e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si sono registrati 2.055 positivi, 33 decessi e 1.752 guariti. C’è stato un aumentano dei casi, dei decessi, dei ricoveri e delle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12 percento, con gli antigenici la percentuale è al 5 percento. Nelle province laziali i casi sono stati 492. Ancora una giornata da maglia nera per la Ciociaria con i 168 positivi.