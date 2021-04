12 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







Covid: la scia dei morti è inarrestabile, ora l’obiettivo è vaccinare gli anziani nel minor tempo possibile. Nei primi 11 giorni di aprile ci sono stati 39 decessi, per una media di oltre 3 morti ogni 24 ore. La prima decade del mese in corso è stata nerissima, con picchi in diversi giorni di 5 morti.

Nel dettaglio: il primo aprile ci sono stati 5 morti, il 2 aprile 5 morti, il 3 aprile un morto, il 4 aprile 3 morti, il 5 aprile 5 morti, il 6 aprile un morto, il 7 aprile 3 morti, l’8 aprile 3 morti, il 9 aprile 4 morti, il 10 aprile 5 morti e ieri 4 morti. Gli ultimi decessi si riferiscono a un uomo di 88 anni di Fiuggi, una donna di 71 anni di Frosinone, una donna di 86 anni di Veroli e un uomo di 92 anni di Cassino.

Sul fronte dei contagi gli occhi restano puntati su Cassino, dove ieri si sono contati altri 16 positivi. A livello provinciale i segnali di miglioramento sono ormai cristallizzati, con il rapporto tra tamponi e nuovi positivi che oscilla tra il 5 e il 7 percento. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1586 tamponi, il totale dei nuovi positivi sono 111. I negativizzati, invece, sono stati 147. Maglia nera, come detto, per il terzo giorno consecutivo alla Città Martire.

Nel resto della provincia: a Frosinone 13 casi, Ceccano, Veroli e Sant’Elia Fiumerapido 6, Ferentino e Morolo 5, Amaseno e Strangolagalli 4, Belmonte Castello, Ceprano Paliano, Sora e Monte San Giovanni Campano 3.

«Ci sono timidi segnali di riduzione di ricoveri Covid - è stato spiegato dalla direzione generale dell’Asl di Frosinone - ma bisogna mantenere alta la guardia perché i numeri sono di facile rialzo. Le chiusure sono state efficaci, ma se ci teniamo a ripartire, vanno tenute tutte le precauzioni di sempre: il virus è in agguato. Occorre rispettare rigorosamente le disposizioni per il contenimento della pandemia: mascherine, distanziamento fisico e igienizzazione»

IL PIANO VACCINALE

Ma ora si punta tutto sul piano vaccinale. L’Asl di Frosinone nelle scorse ore ha annunciato che entro la fine di aprile tutti gli over 80 della provincia di Frosinone, oltre 28 mila, avranno completato il ciclo vaccinale (con la prima e la seconda dose). Tutti gli over 80 che hanno la prenotazione per il mese di maggio, dunque, nelle prossime ore riceveranno l’appuntamento per anticipare la vaccinazione nei prossimi giorni. “Alla fine di aprile tutti gli over 80 della Provincia di Frosinone saranno stati vaccinati”, ha fatto sapere l’Asl. Nel frattempo le dosi di vaccino somministrate sono state oltre 92. Mentre i prenotati, tra tutte le fasce d’età, sono 78 mila. Un quadro rivolgo esclusivamente al piano vaccinale, unica vera arma per combattere il virus.

COSÌ NEL LAZIO

Nell’intera regione Lazio, nella giornata di ieri, su oltre 18 mila tamponi molecolari e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si sono registrati 1.463 casi positivi (100 in più rispetto alle 24 ore precedenti), 35 decessi e 980 guariti. Nelle province i casi sono stati 348 e otto decessi. A Latina 143 i nuovi casi e due decessi ( due persone di 81 anni con patologie). A Viterbo 43 nuovi casi. A Rieti, infine, 48 nuovi casi e un decesso (una persona di 83 anni con patologie).