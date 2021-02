Stabile la curva dei contagi da Covid-19 in Ciociaria: il rapporto tra positivi e tamponi resta al 10 percento circa. Una media, leggermente più bassa rispetto agli ultimi due giorni, ma comunque oltre la soglia regionale.

Nella giornata del 12 febbraio sono stati eseguiti 946 tamponi, per un totale di 96 nuovi positivi e 112 negativizzati.

Questa la situazione nei Comuni: Frosinone 12 positivi e 14 negativizzati, Sora 11 positivi e sei negativizzati, Monte San Giovanni Campano otto positivi e due negativizzati, Morolo cinque positivi e un negativizzato, Veroli cinque positivi e 11 negativizzati, Boville Ernica quattro positivi e tre negativizzati, Cassino quattro positivi e otto negativizzati, Isola del Liri quattro positivi e due negativizzati, Torrice quattro positivi e un negativizzato, Alatri tre positivi e sei negativizzati. Negli altri Comuni ci sono stati 36 positivi.

Anche ieri è stato registrato un decesso, un uomo di 64 anni residente a Isola del Liri.

LE ISTRUZIONI

Proseguiranno anche oggi i vaccini agli ultra ottantenni, nella settimana appena conclusa ci sono stati 252 dosi inoculate ogni ventiquattr’ore. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare le istruzioni per le prenotazioni agli under 55 ai quali è stato destinato il vaccino AstraZeneca. Proprio in queste ore l’Asl di Frosinone e le Ostetriche dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino hanno lanciato una campagna per la sensibilizzazione alle vaccinazioni.

«La primula come simbolo della Campagna di Vaccinazione. Quindi abbiamo realizzato a mano ogni singola primula, simbolo di rinascita e speranza della campagna nazionale L’Italia rinasce da un fiore, e abbiamo adottato questo cuore, il logo della campagna regionale e provinciale Vacciniamoci per tornare ad abbracciare il futuro: due segni di vita, perché ciò che tutti desideriamo è che non dovere vivere più nella paura, nello spettro del contagio e della morte» è stato spigato dalle promotrici.

«Vaccinarsi - hanno concluso - è una scelta di forte responsabilità, un dovere morale al quale nessuno di noi può sottrarsi ma soprattutto un segno di fiducia nel futuro».

SORA

Intanto c’è cordoglio a Sora per la morte dell’imprenditore Ugo Casinelli, titolare del Centro riciclo srl, morto l’altro ieri per Covid all’ospedale di Cassino dove era stato ricoverato alla fine di gennaio dopo aver accusato i sintomi della malattia. Il 63enne da anni operava ad Avezzano nel Centro ricicli di carta, che il 15 luglio scorso è andato completamente distrutto dalle fiamme. Un violento incendio divampato durante la notte ha mandato in cenere l’intero capannone.

Cordoglio anche da parte dell’Amministrazione comunale di Sora dove abitava con la sua famiglia. «Sindaco e l’amministrazione comunale esprimono sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa di Ugo Casinelli - si legge in un post - brillante imprenditore che, grazie al suo impegno concreto e lungimirante, ha contribuito a creare benessere e lavoro per il nostro territorio».



