Covid, la curva del contagio rallenta

Continua a scendere la curva dei contagi da Covid-19 in Ciociaria: è record di guariti. Ieri ci sono stati 84 nuovi casi su 1357 tamponi eseguiti nelle 24 ore precedenti, mentre i negativizzati in totale sono stati 267.

Le vittime sono state due: un uomo di 91 anni residente a San Giorgio a Liri e una donna di 92 anni residente a Fontana Liri.

NEI COMUNI

Per quel che riguarda i contagi, nei centri interessati la situazione è stata la seguente:

Cassino 16 casi e 14 negativizzati, ad Aquino 8 casi e 3 nagativizzati, a Veroli 7 casi e 3 negativizzati, ad Alatri 6 casi e 21 negativizzati, ad Anagni 4 casi e 13 negativizzati, a Pontecorvo 4 casi e 8 negativizzati, a Sora 3 casi e 13 negativizzati e Frosinone 2 casi e 17 negativizzati.

Ad Aquino, Comune in cui negli ultimi giorni ci sono stati diversi positivi, c’è stato l’appello del sindaco Libero Mazzaroppi. «Il picco - ha detto il sindaco - lo abbiamo avuto perché i contagi familiari si sono allargati. Devo ulteriormente sollecitare i concittadini al rispetto rigoroso delle regole, i contatti creano forti disagi, i giovani devono continuare a non frequentare i luoghi al chiuso e a non aggregarsi. L’appello sempre ai genitori è di tenerli a casa perché non si rendono conto di quanto sia pericoloso portare una positività in famiglia».

TEST A CASTROCIELO

A Castrocielo ha ottenuto grande successo l’iniziativa dei test rapidi organizzata dalla Geo.Lab (azienda presente sul territorio comunale specializzata in ambito sanitario) e dalla La.In. (Laboratori Integrati), laboratorio autorizzato all’esercizio del Presidio di Diagnostica di Laboratorio, in collaborazione con la Croce Rossa. L’attività di screening, oltre ad essere stata eseguita nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie e prevenzione, ha rappresentato un utile servizio per monitorare la condizione sanitaria della popolazione ed evitare un aumento inconsapevole delle casistiche di positività, mediante l’esecuzione di un tampone antigenico rapido al costo di 22 euro come previsto dal tariffario regionale. Il sindaco Filippo Materiale si è complimentato con gli organizzatori.

COSì NEL LAZIO

Nell’intera regione Lazio sono stati eseguiti 23 mila casi per un totale di 1993 nuovi positivi, mentre i decessi sono stati 19 e i guariti sono stati 1524. Nelle province in totale sono stati 411 casi e quattordici i decessi nelle ultime 24 ore. Nell’Asl di Latina ci sono stati 231 nuovi casi. Nell’Asl di Viterbo si registrano 73 nuovi casi. Nell’Asl di Rieti ci sono stati 23 casi.

«Dopo 26 giorni siamo sotto quota 2 mila casi. Quello registrato è il miglior dato del mese di novembre» è stato il commento dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA