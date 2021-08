Domenica 8 Agosto 2021, 05:55

Covid: stabile la curva dei contagi, per il secondo giorno consecutivo sotto i 30 casi. Ieri su 478 tamponi molecolari eseguiti venerdì sono stati riscontrati 29 nuovi casi. I negativizzati sono stati 22 e non ci sono stati decessi. Record di giornata, per numero di positivi, è andato a Cassino con cinque casi, Frosinone e Pontecorvo quattro, Ceccano tre, Aquino, Serrone e Torrice due. Un caso ad Alatri, Arce, Cervaro, Ferentino, Isola Liri, Paliano e San Vittore del Lazio. La variante Delta continua ad essere predominante, il picco è previsto entro ferragosto. Per questo l’Asl spinge sulla campagna di vaccinazione, sia negli hub e nei centri ospedalieri, ma anche con il camper.

VEROLI

Importante appuntamento ci sarà mercoledì 11 agosto (dalle 11,00 alle 13,00), con l’open day vaccinale anti Covid a Veroli nel piazzale della Filippina, ex parcheggio Cotral, con unità mobile attrezzata con operatori sanitari per accogliere tutti coloro che intendono vaccinarsi contro il Covid-19. L’iniziativa, promossa dalla Asl di Frosinone su tutto il territorio provinciale di riferimento e favorevolmente accolta dal Comune di Veroli, ed è finalizzata ad agevolare al massimo la campagna vaccinale in corso attraverso un punto mobile di prossimità ai cittadini. Lo slogan è, infatti, «Il vaccino a casa tua..in piazza! Se non potete venire da noi, noi veniamo da voi».

LA ASL

«Ringraziamo la Direzione Generale della Asl di Frosinone - dicono il sindaco Simone Cretaro ed il presidente della Commissione consiliare e delegato alla Sanità, Egidio Lombardi - per aver accolto la nostra richiesta di prevedere anche una tappa a Veroli dell’importante iniziativa. È’ fondamentale continuare ad accelerare sulla campagna vaccinale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, specie per continuare a mantenere un soddisfacente livello di relazioni sociali ed un nuovo anno scolastico in presenza».

Contestualmente si continua a lavorare per riportare alla normalità i servizi informatici sotto attacco degli hacker. Il portale per la prenotazione dei vaccini contro il Covid è stato riattivato, per le prenotazioni degli altri servizi diagnostici l’Asl di Frosinone ha attivato un numero dedicato ed è il seguente: 0775 8822453. I cittadini possono chiamare il numero dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 , dal lunedì al venerdì.