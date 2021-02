La percentuale di circolazione della variante inglese del Covid-19 in provincia di Frosinone è zero.

Non c’è perchè non sono stati isolati casi legati alla temuta variante.

Una buona notizia se si considera che i numeri nel resto della regione Lazio parlano del 18 percento. Finora la Ciociaria ha chiuso la porta alla variante inglese, che, però, continua a far paura in molti altri territori. Una variante che avrebbe, secondo la maggior parte dei virologi, una maggiora capacità di contagio, ma non di letalità. Si preme, quindi, sulla campagna vaccinale perché sia il Pfizer sia l’AstraZeneca hanno la capacità di contrastare la variante inglese.

In Ciociaria ieri mattina è partita la vaccinazione con le dosi AstraZeneca agli under55 appartenenti alle forze dell’ordine con due nuovi punti vacacinali alla Casa della Salute di Pontecorvo e a Ceccano.

«Ringraziamo la Prefettura di Frosinone e i comandi di tutte le forze dell’ordine per il lavoro di coordinamento organizzativo puntuale che ha permesso un inizio regolare delle operazioni vaccinali. Il plauso alle squadre di operatori sanitari che con devozione stanno svolgendo un lavoro epocale», ha dichiarato il direttore generale dell’Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro.

APPUNTAMENTO IN RETE

Proprio in tema di vaccini oggi alle 17 ci sarà un importante appuntamento in rete, un webinar organizzato dal Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Mauro Buschini dal titolo: «Vaccino, istruzione per l’uso». Parteciperà il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, la direttrice generale dell’Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro, il dottor Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale dei Medici di medicina generale, il professor Francesco Fedele, direttore della Prima Clinica Cardiologica del Policlinico Umberto Primo e Barbara Di Rollo ideatrice e organizzatrice del progetto “Vacciniamoci per tornare ad abbracciare il futuro”.

I NUMERI

Nel frattempo è tornata a salire la curva dei contagi, ma il rapporto tra tamponi e nuovi positivi resta sotto il 10 percento, il 16 febbraio sono stati eseguiti 1214 tamponi, per un totale di 98 nuovi positivi e 142 negativizzati. Record di contagi a Monte San Giovanni Campano, dove ci sono stati 14 positivi e sei negativizzati.

Negli altri Comuni la situazione è stata la seguente: Isola del Liri 12 positivi e otto negativizzati, Torrice otto positivi e due negativizzati, Sora sette positivi e 12 negativizzati, San Donato Val di Comino cinque positivi e un negativizzato, Frosinone quattro positivi e sette negativizzati, Villa Santa Lucia quattro positivi e un negativizzato, Alatri tre positivi e cinque negativizzati, Anagni tre positivi e un negativizzato, Cassino tre positivi e otto negativizzati. Negli altri Comuni i positivi sono stati 35.

I DECESSI

Ci sono stati registrati altri due decessi: si tratta di un uomo di 81 anni residente a Castelnuovo Parano e un uomo di 88 anni residente a Boville Ernica.

Nell’intero territorio laziale su 10 mila tamponi molecolari e quasi 21 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si sono registrati 894 casi positivi, 32 decessi e 2.031 guariti. Nelle province, invece, i casi sono stati 182 e nove decessi. A Latina 37 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e cinque decessi, persone di 61, 70, 89, 90 e 93 anni.

