Covid, in Ciociaria schizzano a 556 i nuovi positivi

Schizzano a 556 i nuovi positivi in Ciociaria. E' il dato che emerge dal bollettino diramato nel primo pomeriggio dall'Asl di Frosinone. I tamponi eseguiti sono stati 2.097, mentre i negativizzati 261. Dato che certifica la controtendenza rispetto alle ultime tre settimane, quando, in maniera quasi costante, il numero dei guariti è sempre stato il doppio dei nuovi positivi. Resta invariato il numero dei ricoverati: sono 25 e non ci sono stati decessi.

I centri della provincia dove c'è stato il più alto numero di nuovi casi sono Frosinone 70, Cassino e Alatri 47.