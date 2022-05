Covid, in Ciociaria primo giorno senza morti dopo settimana

Covid, primo giorno senza morti dopo settimana. Nella giornata di ieri i nuovi positivi registrati sono stati 352 su 1.879 tamponi molecolari eseguiti mercoledì.

La mappa dei nuovi positivi, suddivisa per territorio, vede Cassino in testa con 33 casi. A seguire: Alatri 32; Frosinone 31; Ceccano 24; Sora 15; Veroli 14; Anagni 13; Ceprano 12; Ferentino, Paliano e Piglio 11; Pontecorvo 9; Fiuggi e Cervaro 8; Ripi, Roccasecca e Boville 7; Monte San Giovanni Campano, Isola del Liri, Piedimonte San Germano, Aquino, Atina e Acuto 5. Cresce anche il numero dei negativizzati sono stati 543; stabile a 58 i ricoverati nell’unico reparto Covid della provincia di Frosinone presso l’ospedale Fabrizio Spaziani. Dato, quello registrato in Ciociaria, che rispecchia l’andamento regionale, dove su 6.462 tamponi molecolari e 22.573 tamponi antigenici per un totale di 29.035 tamponi, sono stati contati 3.951 nuovi casi positivi (-808), 8 decessi (-7), 1.115 ricoverati (-56), 60 le terapie intensive (+2) e 5.354 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,6 percento.

