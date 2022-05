Covid, in Ciociaria crescono i ricoveri: appello dell'Asl alla quarta dose

Covid, altri 115 positivi su 1.602 tamponi e nessun decesso. I negativizzati sono stati 172, ma crescono i ricoveri. Nella giornata di ieri è stata raggiunta, dopo alcuni giorni, quota 60 posti letto occupati. La mappa dei nuovi positivi vede in testa Frosinone con 26 casi. A seguire: Alatri e Ceccano 12; Torrice e Veroli 8; Anagni e Paliano 5; Castro dei Volsci, Patrica, Serrone e Paliano 3.

Ma ieri è stato anche il giorno in cui l’Asl ha rinnovato l’appello alla vaccinazione, per la quarta dose. Questi gli orari: ospedale San Benedetto di Alatri: lun – ven dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche); ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: lun – dom dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche); ospedale Santissima Trinità di Sora: lun – sab dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche); ospedale Santa Scolastica di Cassino: lun – sab dalle 14.00 alle 18.30 (solo adulti); Cassino: lun e mer dalle 12 alle 16 - mar, giov, ven: dalle 12 alle 14 (solo pediatriche); Casa della Salute di Pontecorvo: lun – ven dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche). «È più che mai importante fare la quarta dose per i soggetti fragili e completare il ciclo base per chi non lo ha ancora fatto» ha detto la responsabile del servizio vaccinale Maria Gabriella Calenda.