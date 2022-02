Covid, in Ciociaria anche febbraio si apre con l'altalena dei contagi

Covid, ancora due morti in Ciociaria. Si tratta di un uomo di 82 anni di Pofi e una donna di 88 anni di Castelnuovo Parano entrambi con pregresse patologie croniche. Sul fronte dei contagi, invece, i nuovi positivi sono stati 885 su 6.541 tamponi eseguiti nella giornata di martedì e processati ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è stato del 13,5 per cento; mentre nelle ventiquattr'ore precedenti era stato del 15 per cento. C'è stata una lieve flessione, che rientra nell'andamento della curva, tipica dei contagi da Covid-19.

I negativizzati, invece, sono stati 791, mentre c'è un aumento, ma di misura, dei ricoverati: si passa da 81 di martedì a 82 di ieri. Maglia nera di giornata per contagi è andata a Sora, dove ci sono stati 98 positivi. A seguire Frosinone con 83; Cassino 62; Alatri 59; Anagni 52; Ferentino 41; Veroli 40; Arpino 25; Pontecorvo 24; Ceccano e Isola Liri 22; Monte San Giovanni Campano 21; Fiuggi 20; Roccasecca 16; Arce 15; Amaseno, Paliano, Pico e Torrice 11; Boville Ernica e Piedimonte San Germano 10; Castelliri, Pofi e Sant'Elia Fiumerapido nove; Casalvieri, Cervaro, Ripi e San Giorgio a Liri otto; Aquino sette; Acuto, Atina, Campoli Appennino, Esperia, Santopadre e Serrone sei.

Nella regione Lazio invece, su 23.683 tamponi molecolari e 79.781 tamponi antigenici per un totale di 103.464 tamponi, sono stati registrati 10.560 nuovi casi positivi (-1.571), 26 decessi (+1), 2.089 ricoverati (+8), 196 terapie intensive (-2) e 14.297 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. Anche ieri la curva dei contagi avuto il trend in calo: meno 30 per cento rispetto alla scorsa settimana.

In provincia di Frosinone è proseguito il Tour vaccinale organizzato dall'Asl in collaborazione con la Prefettura di Frosinone e l'Esercito. Ieri c'è stata la tappa a Fiuggi, un doppio appuntamento, sia la mattina che il pomeriggio, in cui c'è stata ampia affluenza. Si proseguirà nei prossimi giorni. Il 5 febbraio prossimo l’equipe vaccinale sarà presente a Cervaro e ad Aquino. Ampia partecipazione anche all'evento dedicato alle donne in gravidanza e in allattamento