In Ciociaria si è chiuso nel peggiore dei modi il primo mese del 2021 in era Covid: in ventiquattr’ore ci sono stati 9 morti.

Le vittime sono state: una donna di 41 anni residente ad Alatri, un uomo di 58 anni residente a Castro dei Volsci, una donna di 96 anni residente ad Anagni, una donna di 84 anni residente a Ceccano, una donna di 91 anni residente a Ferentino, un uomo di 61 sempre di Ferentino, un uomo di 81 anni residente a Villa Santa Lucia, una donna di 87 anni residente a Cassino e una donna di 58 anni di Cervaro.

Una lunga scia di decessi che ha segnato tutto il mese di gennaio, in totale i morti sono stati 82, con una media di oltre 2,5 persone venute a mancare ogni ventiquattr’ore.

I giorni più neri sono stati: il 5 gennaio sei morti; il 12 gennaio sette morti; il 20 gennaio sette morti; il 22 gennaio quattro morti e ieri, ultimo del mese, nove morti.

IL MESE DI GENNAIO

Ma nel mese di gennaio il numero totale di positivi è stato di 3324. La media è stata di oltre 107 persone contagiata ogni ventiquattr’ore. Il rapporto tra positivi e tamponi eseguiti, invece, si è attestata oltre il 10 percento. Nella giornata di ieri c’è stata anche l’ultima impennata di casi: 90 contagiati su 773 tamponi eseguiti.

Questa la situazione nei comuni: Frosinone 11 casi e nove guariti, Cassino sette casi e 12 guariti, Ceccano sette casi e due guariti, Ausonia sei casi e due guariti, Alatri cinque casi e due guariti, Ferentino quattro casi e nove guariti, San Vittore del Lazio quattro casi e nessun guarito, Veroli quattro casi e tre guariti, Arpino tre casi e tre guariti, Pontecorvo tre casi e due guariti. Negli altri comuni ci sono stati 36 casi. In totale guariti sono stati 78.

IL PIANO

Un’emergenza quotidiana, alla quale, al pari, è stata data piena attuazione al piano vaccinale stilato dall’Asl di Frosinone: dal 29 dicembre fino a ieri sono stato inoculate 14.672 dosi di vaccino (nella regione Lazio sono state 189.467).

Oggi si parte con la seconda fase vaccinale: da questa mattina sarà possibile prenotare la somministrazione per gli ultra ottantenni, in provincia di Frosinone sono interessate sono 39 mila persone. La vaccinazione inizierà l’8 febbraio negli ospedali di Frosinone, Cassino, Alatri e Sora. Presto saranno attivi anche centri di vaccinazione alle Casa della Salute di Atina e Pontecorvo, al Distretto di viale Mazzini di Frosinone e alla struttura sanitaria di Anagni.

«E’ solo l’inizio, ci si potrà prenotare per 3 mesi, non si può scegliere l’orario ma solo il giorno. Non abbiate fretta ci sarà il posto per tutti», è stato il messaggio ai cittadini della direttrice generale dell’Asl, Pierpaola D’Alessandro. Ma in periodo di Covid bisogna anche fare attenzione alle truffe.

CASSINO

A Cassino, a quanto pare, si aggirano falsi incaricati dal Comune per una ricerca Covid, a mettere in guardia i cittadini è stato il sindaco Enzo Salera. «Mi hanno segnalato - ha fatto sapere il sindaco - che nella settimana appena trascorsa alcune persone hanno ricevuto la visita di ragazzi per una ricerca proposta dal Comune su come la cittadinanza abbia vissuto il Covid. A quanto pare si presentano come inviati dal Comune di Cassino e dicono di avere i dati delle persone e addirittura le liste elettorali. È bene segnalare che il Comune di Cassino non ha autorizzato alcuna ricerca sul Covid, tantomeno su altro. Quindi vi prego di prestare molta attenzione».

Nella regione Lazio, nella giornata di ieri, su oltre 9 mila tamponi molecolari e quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si sono registrati 943 casi positivi, 39 decessi e 1.498 guariti.



