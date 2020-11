La curva dei contagi da Covid-19 si è arrestata. Quella dei morti in Ciociaria , invece, resta ancora alta, ieri per il secondo giorno consecutivo ci sono stati sette vittime: si tratta di un uomo di 78 anni residente a Isola del Liri, una donna di 92 anni di Frosinone, un uomo di 77 anni di Veroli, un uomo di 74 anni residente a Mignano Monte Lungo (ma ricoverato in Ciociaria), un uomo di 75 anni residente ad Anagni, un uomo di 56 anni e un uomo di 78 anni residenti ad Alatri.

I nuovi positivi sono stati 154, altrettanto i negativizzati/guariti.

Nei centri la situazione è stata la seguente:

Cassino 16 positivi e 7 guariti, Alatri 11 casi e 10 guariti, Frosinone 11 casi e 24 guariti, Cervaro 8 casi e 3 guariti, Veroli 8 casi e 3 guariti, Ferentino 7 casi e 6 guariti, Anagni 6 casi e 6 guariti, Sora 6 casi e 12 casi.

Nella giornata di ieri sono stati resi noti dal Seresmi (Servizio regionale di Sorveglianza delle malattie infettive) i dati dei contagiati Comune per Comune aggiornati al 15 novembre, relativi alla seconda ondata Covid, ai quali, ovviamente, vanno sottratti i negativizzati.

NEI COMUNI

Ecco l’elenco dei comuni Ciociari: Acquafondata 0 casi, Acuto 26, Alatri 486, Alvito 15, Amaseno 33, Anagni 194, Aquino 70, Arce 67, Arnara 24, Arpino 126, Atina 60, Ausonia 29, Belmonte Castello 8, Boville Ernica 184, Broccostella 61, Campoli Appennino 39, Casalattico 3, Casalvieri 3, Cassino 709 Castelliri 56, Castelnuovo Parano 3, Castro dei Volsci 31, Castrocielo 73, Ceccano 240, Ceprano 83, Cervaro 136, Colfelice 14, Colle San Magno 1, Collepardo 6, Coreno Ausonio 7, Esperia 42, Falvaterra 4, Ferentino 212, Filettino 12, Fiuggi 202, Fontana Liri 46, Fontechiari 17, Frosinone 707, Fumone 33, Gallinaro 3, Giuliano di Roma 24, Guarcino 54, Isola del Liri 214, Monte San Giovanni Campano 224, Morolo 34, Paliano 87, Pastena 4, Patrica 38, Pescosolido 20, Picinisco 16, Pico 23, Piedimonte San Germano 80, Piglio 42, Pignataro Interamna 48 Pofi 50, Pontecorvo 146, Posta Fibreno 10, Ripi 98, Rocca d’Arce 2, Roccasecca 79, San Biagio Saracinisco 3, San Donato Val di Comino 40, San Giorgio a Liri 46, San Giovanni Incarico 25, San Vittore del Lazio 21, Sant’Ambrogio sul Garigliano 10 Sant’Andrea del Garigliano 21, Sant’Apollinare 11, Sant’Elia Fiumerapido 80, Santopadre 5, Serrone 33, Settefrati 9, Sgurgola 9, Sora 586, Strangolagalli 92, Supino 48, Terelle 5, Torre Cajetani 6, Torrice 67 Trevi nel Lazio 16, Trivigliano 49, Vallecorsa 25, Vallemaio 5, Vallerotonda 28, Veroli 354, Vicalvi 9, Vico nel Lazio 49, Villa Latina 23, Villa Santa Lucia 28, Villa Santo Stefano 7 e Viticuso 6.

Nella regione Lazio ieri sono stati registrati 2260 nuovi positivi su 26 mila tamponi. I morti sono stati 69, mentre i guariti sono stati 1253.

COSÌ NEL LAZIO

Nelle province si registrano 476 casi e sono 23 decessi nelle ultime 24 ore. Nell’Asl di Latina ci sono 180 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e quattro decessi (persone di 66, 86, 91 e 98 anni con patologie). Nell’Asl di Viterbo si registrano 60 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto, e nove decessi (persone di 84, 85, 85, 85, 89, 90, 91, 94 e 96 anni con patologie). Nella Asl di Rieti, infine, ci sono stati 82 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e tre decessi di 94, 98 e 98 anni con patologie.

«La stima del valore di contagio (Rt) rimane stabile sotto a 1 (0.8). Se raffrontiamo questo giovedì con i rispettivi giovedì del mese di novembre si conferma un trend in rallentamento poiché giovedì 5 novembre i casi erano 2.735 il 12 novembre 2.686 e il 19 novembre 2.697 casi. Dunque nel raffronto con il primo giovedì del mese abbiamo 475 casi in meno. Bisogna comunque mantenere alta l’attenzione poiché la strada è ancora lunga e serve prudenza anche sul tema della riapertura delle scuole», è stato il commento dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.



