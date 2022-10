Domenica 16 Ottobre 2022, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09:31

Calano i nuovi casi Covid e la provincia di Frosinone è tra quelle in fase di decrescita, secondo uno studio del Cnr, il consiglio nazionale delle ricerche. Ieri sono stati 281 i contagi in provincia, su un totale di 1367 tamponi effettuati. Un rapporto del 20% contro il 18,5% su base regionale.

Restano stabili i ricoveri, mentre non si sono registrati decessi.

Lebuone notizie arrivano dal del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le applicazioni del calcolo Picone, del Cnr.

Secondo lo studio effettuato per l'incidenza dei casi di Covid-19, in 34 delle 107 province italiane si osserva una fase di decrescita o stasi e i dati dei prossimi 5-7 giorni permetteranno di avere un quadro più chiaro della situazione.



«L'analisi delle differenze settimanali della sequenza dell'incidenza giornaliera dei positivi totali al virus SarsCov2 nelle 107 province italiane indica che le otto province sotto osservazione perché a inizio settimana mostravano segni iniziali di decrescita, sono ora in fase di stasi». Si tratta di Teramo, Matera, Potenza, Campobasso, Isernia, Avellino, Agrigento e Siracusa. «A queste otto province, se ne sono aggiunte altre 26, che sono ora in fase iniziale di decrescita o stasi. I dati dei prossimi 5-7 giorni osserva -permetteranno di definire meglio la situazione». Tra queste c'è, appunto, anche Frosinone che registra un'incidenza di casi ogni 100.000 abitanti nell'ultima settimana pari a 510 in compagnia di Siena, Rieti, Teramo, Parma e Modena.

