4 Aprile 2021

L’obiettivo dichiarato dall’Asl è arrivare a somministrare 100 mila dosi di vaccino antiCovid-19 entro fine mese: dato pari a un quinto della popolazione Ciociara. Un traguardo importante e ambizioso legato alla disponibilità delle dosi, la cui carenza (in questi ultimi giorni), dovuta alle mancate forniture, ha rallentato i ritmi di inoculazione. Proprio la coniugazione tra dosi disponibili e somministrazioni fornisce il dato significativo dell’intero piano vaccinale che va letto rispetto alla reale immunità territoriale. Vale a dire coloro i quali hanno ricevuto la prima e seconda dose e completato il ciclo vaccinale.

Al momento la popolazione ciociara immunizzata è del 4,53 percento, in termini numerici 22.159 persone su una popolazione di 489 mila residenti. Un dato leggermente inferiore al trend nazionale che si è attestato, in base agli ultimi rilevamenti, al 5,5 percento d’immunità.

Altro aspetto riguarda la tipologia delle dosi e le modalità di somministrazione. Il percorso vaccinale completo, a tre mesi dall’avvio del piano vaccinale, infatti, è stato terminato da coloro i quali hanno ricevuto le due dosi di Pfizer a distanza di ventuno giorni.

Vaccino (il Pfizer) destinato agli operatori sanitari, agli ultra ottantottenni e alle persone estremamente vulnerabili.

La somministrazione delle seconde dosi di AstraZeneca, invece, a 78 giorni dalla prima, inizierà il 30 aprile. Il vaccino AstraZeneca è in somministrazione alle forze dell’ordine, agli insegnati e alle persone con meno di ottant’anni. Le dosi inoculate sono state 79.689. Così suddivise per fasce d’età: oltre 90 anni 4373; 80-89 anni 24.260; 70-79 anni 10.818; 60-69 anni 12.130, 50-59 anni 11.142; 40-49 anni 8.578; 30-39 anni 5.524; 20-29 anni 2.741; 16-19 anni 123.

Altro dato significativo è legato al numero delle prenotazioni: 74.830 alla data di ieri, considerato che l’ultima finestra per le prenotazioni si è aperta il primo aprile scorso ed ha riguardato i nati nel 1954 e nel 1955.

I centri vaccinali attivi in Ciociaria sono distribuiti secondo le tipologie di vaccini somministrati. Pfizer viene inoculato a Frosinone, Cassino, Sora, Alatri, Ceprano, Veroli (presso l’Ini-Città Bianca).

AstraZeneca, invece, a Pontecorvo, Ceccano, Anagni, Atina.

LE FARMACIE

Il 20 aprile, invece, inizia la distribuzione nelle farmacie del vaccino Johnson&Johnson.

«Stiamo pensando ad allestire spazi dedicati - spiega il presidente dell’Ordine dei Farmacisti, Riccardo Mastrangeli - Utilizzeremo, per lo più strutture esterne. Avremo a disposizione una ventina di dosi, ma siamo pronti ad inocularne fino a 30 (se avremo le forniture adeguate)».

Quante sono le farmacie che aderiranno?

«Un buon 50%. Pertanto se tutte le farmacie della Ciociaria sono 165, credo che almeno 80/90 saranno pronte. Molti colleghi stanno ultimando i corsi abilitanti e per il resto ci siamo».

E le prenotazioni?

«Ancora non sappiamo come saranno gestite. Io - prosegue Riccardo Mastrangeli - credo che bisognerà prenotarsi sulla piattaforma della Regione, ma ancora non abbiamo avuto indicazioni precise. Anche perchè, altrimenti, si rischierebbe di agevolare favoritismi (chiamando l’amico o l’amico dell’amico) mentre noi vogliamo garantire un servizio pubblico per il quale non guadagneremo un euro. Anzi...»

LA DIREZIONE ASL

«La mèta è ancora lontana e non ci possiamo permettere di ritornare indietro», è stato il commento della direzione generale dell’Asl di Frosinone. Scongiurato il blocco dell’approvvigionamento dosi AstraZeneca, paventato a metà settimana, il piano vaccinale non si ferma neanche a Pasqua e Pasquetta.