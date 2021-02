Il Covid dilaga in provincia di Frosinone. I contagi non aumentano, ma si moltiplicano. E' l'effetto varianti, come ha avvertito lo stesso direttore generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D'Alessandro: le mutazioni inglese e brasiliana del virus rendono il contagio più veloce e insidioso. Secondo l'Istituto superiore di Sanità, la variante inglese è più trasmissibile del 37%, fino a punte del 60%. Ed è quello che sta accadendo a Monte San Giovanni Campano, il secondo Comune della provincia di Frosinone (dopo quello di Torrice) sempre più vicino alla zona rossa. La decisione della Regione Lazio è attesa per oggi 26 febbraio. I numeri parlano chiaro.

Per il terzo giorno consecutivo c'è stato il record dei contagi a Monte San Giovanni Campano: ieri si sono contati 42 nuovi contagiati. Il doppio rispetto a ieri. In tre giorni 86 positivi. Esattamente una settimana fa, si registravano ancora 8 casi. Con il dato di ieri sono diventati cinque volte di più. In una settimana ci sono stati oltre 130 casi. Attualmente i positivi sono 204. Il tasso d'incidenza è elevatissimo.

E il Comitato Free Monte punta il dito contro gli assembramenti e ha segnalato alla Questura un evento che si è svolto il 14 febbraio presso il parco Barbaroscia, in località Porrino, al quale hanno preso parte le autorità locali, compresi il sindaco e il presidente del Consiglio comunale, insieme a una sessantina di persone.

Anche il caso di Monte San Giovanni Campano verrà esaminato nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in corso oggi 26 febbraio in Prefettura.

Il rapporto tra tamponi e nuovi positivi in provincia di Frosinone cresce ulteriormente rispetto a mercoledì quando si era attestato al 16 percento, ieri ha superato il 17,5 percento, mentre nella regione Lazio il rapporto e fermo all'8 percento. Su 1383 tamponi eseguiti nella giornata di mercoledì, ieri sono stati comunicati 239 nuovi positivi e 77 negativizzati. Costante anche il numero quotidiano dei morti. Altri quattro nella giornata di ieri, si tratta di un uomo di 89 anni residente a Torrice, un uomo di 65 anni residente a Torrice, un uomo di 72 anni residente ad Alatri e un uomo di 81 anni residente ad Isola del Liri.

Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA