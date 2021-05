Tutte ultranovantenni, tutte vaccinate: il record di quattro sorelle ciociare

Quattro vaccini per quattro sorelle. Già di suo un bel record, ma c'è un altro dettaglio non proprio trascurabile lungo 370 anni, quasi quattro secoli. Le sorelle a cui in questi giorni il dottor Marcello Russo, primario dell'assistenza domiciliare della Asl di Frosinone, insieme a un infermiere, ha somministrato la seconda dose, sono tutte ultranovantenni, vivono tutte insieme e ora sono tutte vaccinate.

A quattro mesi dall'avvio della campagna ha vaccinato 47.742 persone pari a circa il 10%. Le dosi somministrate sono state circa 144mila. La popolazione anziana in particolare, dagli 80 anni in su, risulta per buona parte coperta anche con la seconda dose. Gli ultranovantenni in provincia di Frosinone, come le quattro sorelle, sono 6.283, di cui 4.459 femmine. Nella fascia dai 90 anni in su sono state finora somministrate 9383 dosi, quindi si sta procedendo verso il completamento del richiamo.

