Il Covid è tornato a dilagare e ora in provincia di Frosinone arriva anche un primo caso di variante. Si tratta di un uomo di Cassino, operatore di una Rsa del basso Lazio. Il caso risale a una decina di giorni fa, ma è trapelato solo nelle ultime ore. L’uomo è stato posto in isolamento e il tracciamento eseguito dalla Asl non ha fatto rilevare altri contagi. Ancora non è chiaro di quale variante si tratti, inglese o brasiliana.

Ma l’aumento dei casi in Ciociaria è sempre più monitorata dalle autorità sanitarie. Ed è costantemente monitorata dall’Unità di crisi della Regione Lazio. «Aumentano i casi rispetto a domenica scorsa e la Ciociaria è fortemente attenzionata», ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Evidente il riferimento alla risalita segnalata sia a Torrice che a Monte San Giovanni Campano. Per i due Comuni è stata ventilata anche la possibilità di circoscriverli in «zona rossa». Lo stesso sindaco di Monte San Giovanni Campano riferisce: «Stiamo rischiando la zona rossa».

«Questi casi - ha spiegato la direttrice generale della Asl Pierpaola D’Alessandro - devono essere studiati e sequenziati. Il nostro caso più sospettato è di 10 giorni fa e in isolamento da tanto. La situazione è sotto controllo. Le varianti circolano e alzano il livello di contagiosità. Noi stiamo mandando ad esaminare i tamponi, la casistica viene esaminata dal Seresmi dello Spallanzani e i tamponi inviati sono diversi proprio per studiare e prevenire».

La curva dei contagi, nella giornate di ieri, è tornata oltre i livelli di guardia: 204 positivi su 1036 tamponi. Due i morti: un uomo di 63 anni residente a Sora e un uomo di 88 anni residente a Ceccano. Otto i comuni dove, numeri alla mano, ormai da diversi i contagi crescono più che altrove. Otto i comuni dove, numeri alla mano, i contagi crescono più che altrove. Tra questi Monte San Giovanni Campano, dove ieri ci sono stato 27 positivi. In questo comune il sindaco ha disposto la chiusura del nido e la primaria di Porrino.

Comportamenti pericolosi

Numeri che, come sottolinea la stessa direzione della Asl, riportano ai livelli di dicembre. L’allentamento delle restrizioni con il ritorno in zona gialla, avvenuto tre settimane fa, con la circolazione delle varianti, che sarebbero più contagiose, ha riportato la situazione a livelli critici. Anche perché non manca nemmeno chi, nonostante sia positivo, viola l’isolamento obbligatorio.

Il direttore generale della Asl non nasconde la propria preoccupazione: «Molti sottovalutano ancora anzi ne parlano come se il virus fosse finito. Non è così. Massima allerta. Aiutateci a contenerlo. Noi con tutti i sindaci e la Prefettura siamo in contatto continuo e vengono predisposte le misure istituzionali. I positivi devono rispettare l’assoluto divieto ad uscire e devono isolarsi anche dal nucleo familiare e tenersi controllati».

E a proposito di assembramenti, il sindaco di Cassino Enzo Salera annuncia: «È evidente che non siamo capaci di autoregolarci. Ad ogni modo prima di qualsiasi decisione domani mattina (oggi, ndr), contatterò il prefetto per fare il punto della situazione». Tolleranza zero è stata annunciata anche dal sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo.



