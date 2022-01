Covid, è caos scuola in provincia di Frosinone. Oggi il sindaco del capoluogo incontra i presidi

A due giorni dalla riapertura delle scuole, nel pieno della quarta ondata della pandemia Covid, anche in provincia di Frosinone, come nel resto d'Italia, la situazione resta confusa. I sindaci si stanno muovendo in ordine sparso. Alcuni comuni hanno già deciso e firmato ordinanze che rinviano di una settimana il rientro in presenza nelle scuole dell'Infanzia e in quelle primarie. Così accadrà nei seguenti Comuni: Sora, Anagni, Isola del Liri, Arpino, Broccostella, Fontechiari, Pescosolido, Posta Fibreno, Castelliri e Campoli Appennino, Pontecorvo, San Giovanni Incarico e Fumone. In quest'ultimo caso il rientro è stato previsto per il 24 gennaio.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Scuole chiuse in Campania, la Regione: «Legge ci consente... IL FOCUS Nuovo decreto Covid in vigore da oggi. Quarantena, scuola, green... IL FOCUS Scuola, perché si rischia di andare subito in quarantena?...

Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, invece prende tempo auspicando un intervento del Governo che, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, non dovrebbe esserci. Oggi pomeriggio 8 gennaio alle 18:30 il primo cittadino del capoluogo, dove il virus sta galoppando al ritmo di oltre 100 contagi al giorno, incontrerà i dirigenti scolastici: «Malgrado lababele normativa e l'assenza di conforto da parte del Governo e, soprattutto, del ministro della Pubblica Istruzione - ha detto Nicola Ottaviani - vogliamo avere il quadro effettivo della situazione epidemiologica nei singoli plessi scolastici del territorio, essendo pronti ad ascoltare le eventuali richieste dei dirigenti scolastici, a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove norme, che prevedono le chiusure e la Dad, in caso di presenza di alcuni numeri di positivi».

Scuole chiuse in Campania, la Regione: «Legge ci consente stop didattica in presenza». Ordinanza con nuove restrizioni

Il sindaco di Cassino Enzo Salera, invece, per ora non intende prendere provvedimenti. Ieri il Comune, in collaborazione con la Croce Rossa, ha organizzato uno screening per gli alunni. «Al momento non sono previste ordinanze di chiusura per la prossima settimana - spiega il primo cittadino della città martire - In materia di Covid e di emergenza sanitaria sono le regioni che hanno principalmente il compito di dare direttive in tal senso. Nel Lazio è prevista la riapertura il 10 gennaio e ci atteniamo a quelle che sono le normative nazionali».

Le vaccinazioni

Intanto oggi 8 gennaio, davanti lo stadio "Stirpe" di Frosinone, in occasione della finale di Supercoppa Femminile di calcio tra il Milan e Juventus, sarà in funzione una postazione vaccinale per la somministrazione sia prime dosi di vaccino con Janssen che booster con Moderna.

Domani, domenica 9 gennaio, nei punti vaccinali Asl ci sarà l'open day per coloro che abbiano superato i 120 giorni da ultima somministrazione. Le sedi interessate sono: Villa degli Ulivi, Ini Città Bianca e Sant'Anna di Cassino. Per palesare la piena efficacia del vaccino anticovid, la regione Lazio ha ricordato che rispetto al 7 2021, ieri ci sono stati 1.509 ricoveri in meno in area medica, 120 in meno in terapia intensiva e 32 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione.