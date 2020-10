Covid, ora c'è il caso provincia di Frosinone: oggi 275 positivi. D'Amato: «Situazione critica, prossime due settimane cruciali»

Anche questa volta nel conto ci sono notifiche arretrate, ma il dato spaventa e eccome se spaventa: in provincia di Frosinone sono infatti 275 i casi positivi al Covid icomunicati oggi dalla Regione Lazio nel consueto bollettino settimanale. C'è un caso Ciociaria? Le autorità sanitarie per ora non si sbilanciano ma sta di fatto che negli ultimi tre giorni sono stati comunicati oltre 500 contagiati.

«Su 23 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.198 casi positivi (il dato tiene conto di 197 recuperi di ritardate notifiche nelle ultime 48 ore, in particolare nella Asl di Frosinone), 6 i decesso e 49 i guariti. Il dato tiene conto di 197 recuperi ritardate notifiche nelle ultime 48 ore: in particolare nella Asl di Frosinone. Inoltre, si registrano 6 decessi e 49 guariti. Se non si piega la curva nelle prossime due settimane la situazione sarà critica», ha spiegato speigato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

