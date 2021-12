Martedì 28 Dicembre 2021, 08:25

Il Covid in provincia di Frosinone avanza e purtroppo tornano anche le tragedie familiari. A Paliano mamma e figlia sono state stroncate dal Covid-19 nel giro di pochi giorni. La prima a morire, prima di Natale, è stata la madre 90enne mentre ieri è deceduta la figlia di 59 anni. Un dramma che si somma alle tante storie già raccontate nelle prime tre ondate dell'emergenza sanitaria in Ciociaria. «Non è il momento di essere superficiali, la situazione di estrema delicatezza non ce lo consente. Il Capodanno passiamolo in casa, ci saranno momenti migliori per festeggiare», dichiara il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Il bollettino

Ma ieri è stata contata anche un'altra vittima: un uomo di 81 anni residente a Frosinone con pregresse patologie. Salgono così a 13 i morti dall'inizio di dicembre. Sul fronte dei contagi, dopo i quasi 600 casi registrati tra la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano, ieri ne sono stati contati altri 128 su 1093 tamponi molecolari. Il rapporto nuovi positivi- tamponi è stato del 11,7 per cento, nei tre giorni precedenti era stato dell'8,1 per cento. Stabili i ricoverati: ieri i posti letto occupati erano 63. Maglia nera dei contagi a Frosinone con 30 casi. Ceccano 9, Pontecorvo 8, Alatri e Veroli 7; Anagni 6; Cassino e Paliano 5; Alvito, Patrica e Serrone 3; Campoli Appenino, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Morolo, Ripi, Piglio, Sora, Supino e Vico nel Lazio 2. Un caso in altri 16 centri della Ciociaria.

Somministrati già duemili vaccini pediatrici

In provincia di Frosinone in un anno sono state somministrate 750mila dosi di vaccino. In totale, le prime dosi somministrate sono oltre 315 mila, le seconde oltre 301 mila, le terze, con la campagna in pieno svolgimento in queste settimane, sono già quasi 130 mila. I residenti della provincia vaccinati almeno con una dose sono, ad oggi, sono l'80,5 per cento. La novità delle ultime settimane, è rappresentata dalla vaccinazione della fascia giovane, quella che va dai 5 agli 11 anni. La risposta dei bambini ciociari è stata massiccia e piena di entusiasmo: in pochi giorni sono stati già 2mila a ricevere la prima dose del vaccino pediatrico.

Ai cittadini che ha scelto di non vaccinarsi che la Asl di Frosinone fa appello: «Come sottolineato dalla Conferenza mondiale Science for Peace and Health 2021, il vaccino è un diritto di tutti, ma anche un dovere civile, il dovere di concorrere a tutelare la salute pubblica. Il vaccino è la più potente arma che abbiamo, al momento, per combattere il Covid-19. Grazie al vaccino e al grande senso di responsabilità dimostrato dalla maggioranza della popolazione frusinate, siamo riusciti a riacquistare gran parte delle nostre libertà».

Caffè al banco senza Green pass, prime sanzioni

Ma con l'aumento generalizzato dei contagi da Covid-19 e il conseguente Decreto Festività, la lista dei luoghi accessibili con il green pass rafforzato (solo per vaccinati e guariti) è stata allungata. Ci sono musei e palestre. La novità più significativa è rappresentata dal possesso dell'attestazione della certificazione verde per accedere ai bar, anche per consumare al banco. Per questo sono stati eseguiti controlli sia nei locali pubblici, sia sui mezzi di trasporto nella zona di Anagni. Qui i carabinieri hanno sorpreso, all'interno di un bar, un cliente privo del green pass. Per questo gli è stata contestata la sanzione amministrativa di 400 euro. Multato anche il gestore del locale per omesso controllo del green pass. Ma il gusto del caffè e della colazione al bar non è stato precluso del tutto, perché chi ha il tampone negativo (il cosiddetto Green pass base) potrà consumare unicamente ai tavolini all'aperto.