Centoquaranta casi e quattro morti in 5 giorni. Il bollettino del Covid in provincia di Frosinone ieri registra 32 casi e due morti. Una settimana nerissima che, in provincia di Frosinone, si allinea al generale rialzo dei contagi che c’è in tutto il Lazio. I 32 casi sono stati registrati nei seguenti comuni: Anagni (5), Sora (4), Cassino (3), Morolo (3), Pescosololido (2), Alatri, Arpino, Ceccano, Cervaro, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, Pontecorvo, San Giovanni Incarico, Vallerotonda e Villa Santa Lucia.

Niente messa a Vallecorsa

I due deceduti sono di Aquino e Roccasecca. A Vallecorsa c’è stato un decesso classificato come sospetto caso di Covid e una donna positiva. Il parroco del paese, don Francesco Paglia ha sospeso le celebrazioni. «Dopo le ultime vicende che hanno dato un sospetto Covid - ha scritto sulla pagina social- e una parrocchiana di Sant’Angelo positiva, dopo essermi consultato con i medici, con i superiori, il Vescovo e con il Sindaco per precauzione la chiesa di Sant’angelo resterà chiusa per le celebrazioni per i prossimi 10 giorni».

Due casi di positività sono stati comunicati dal sindaco di Fiuggi. «Ho avito notizia della positività’ al Covid 19 di altri due nostri concittadini. Gli stessi sono familiari, e pertanto appartenenti al cluster, di uno dei due concittadini già dichiarati positivi nei giorni scorsi. Erano già stati posti in isolamento domiciliare», ha comunicato il primo cittadino Alioska Baccarini.

«Il funzionario Asl - ha aggiunto il sindaco - mi ha riferito della positività, riscontrata poco fa, di due ospiti di una delle due nostre strutture di accoglienza per migranti. Anche in tal caso non vi è presenza di sintomatologie da coronavirus».

Lunghe a Cassino

Lunghe code alle postazioni drive -in soprattutto a Cassino. Nella primissima mattinata di ieri si sono registrate oltre 2 chilometri di coda. Ora si punta sulla prevenzione, soprattutto nelle scuole, per questo l’Asl di Frosinone ha deliberato l’acquisto dei test salivari, per ora ne sono stati ordinati 15 mila per un totale di 18 mila euro.

La situazione ad Alatri

Dopo il caso del diciottenne di Alatri, giocatore di calcio del PSV Guarcino, la ricerca dei collegamenti familiari e amicali ha portato un po’ di trambusto e, soprattutto, nel mondo scolastico di cui il ragazzo fa parte. Pare, inoltre, che il giovane abbia anche partecipato ad una festa di compleanno in un paese limitrofo lo scorso weekend e, per questo motivo, i link epidemiologici si sono estesi anche a chi era presente alla festa, tra cui molti giovani di Alatri anche se, almeno in famiglia, i tamponi risulterebbero tutti negativi.

Dopo l’isolamento dell’intera squadra di calcio di Guarcino, di cui è presidente il sindaco Urbano Restante le precauzioni sarebbero scattate anche in alcune scuole frequentate da amici e conoscenti del giovane calciatore. In particolare presso l’Istituto Tecnico Superiore «Pertini» dove il caso positivo accertato ha portato la dirigenza ad attivare tutte le procedure. L’Istituto ha deciso a scopo cautelativo di porre in didattica a distanza le classi che hanno al loro interno ragazzi ritenuti “contatti stretti” con il positivo ma anche, successivamente, di porre in didattica a distanza tutte le classi, in totale sette, che hanno link familiari con persone positive, tutti casi estranei all’Istituto stesso.

Situazione meno preoccupante al Liceo Pietrobono dove sono tre le classi, due quinte e una quarta, messe in didattica a distanza dalla dirigente scolastica Simona Scarsella. La dirigente, tuttavia, ha tenuto a specificare che si tratta di semplice precauzione motivata dallo stato di agitazione e preoccupazione dei ragazzi e dei familiari. Nessuna comunicazione ufficiale sarebbe arrivata, infatti, dalla Asl o dalle Autorità sanitarie in genere.

