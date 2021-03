Covid Frosinone, oggi 275 nuovi positivi e un morto. Il virus corre veloce ad Alatri. Attese nuove restrizioni

Mentre sono attese nuove restrizioni come annunciato dall'assessore D'Amato al Il Messaggero, con l'istituzione della zona rossa o dell'arancione rinforzato, in provincia di Frosinone l'andamento dei contagi Covid continua ad essere preoccupante, in particolare in alcuni Comuni attenzionati da giorni dalle autorità sanitarie. Il bollettino di oggi 5 marzo 2021 conta 275 nuovi positivi su 1.576 tamponi, un deceduto: un uomo di 87 anni residente a Ferentino.

L'epidemia sembra correre veloce ad Alatri che per il secondo giorno consecutivo risulta essere il Comune più colpito. Ma crescono i contagi anche a Frosinone, non si fermano a Monte San Giovanni Campano (insieme a Torrice dichiarato zona rossa) e a Veroli.

Qui di seguito il dettaglio dei Comuni:

