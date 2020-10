Covid Frosinone, 23 nuovi casi: ecco dove. Nuovo contagio a scuola a Cassino, test veloci per tutti gli studenti della Ciociaria

La provincia di Frosinone sempre più nella morsa del Covid-19: ieri 23 nuovi contagiati. Record di contagi nelle ultime 24 ore c’è stato nel Cassinate, a Villa Santa Lucia, per la precisione, dove si sono contati 5 nuovi positivi.

Nuovi contagi anche a Bovine Ernica (2 casi), Cassino (2 casi), Pontecorvo (2 casi), Sora (2 casi), Sant’Elia Fiumerapido (2 casi), Cervaro (1 caso), Morolo (1 caso), San Vittore del Lazio (1 caso), Roccasecca (1 caso), Castrocielo (1 caso) e Alatri (1caso). Si tratta per la maggior parte dei casi collegati a link familiari già noti con persone già in isolamento, tra i 23 nuovi contagiati c’è un solo ospedalizzato, il restante sono in isolamento presso le proprie abitazioni.

A Cassino, in particolare, c’è stato un nuovo caso di Covid a scuola, ed è stato riscontrato al liceo classico.

Le persone in isolamento domiciliare in Ciociaria sono oltre 800, un potenziali casi che porta, quotidianamente, a richiamare ai centri drive- dislocati tra Frosinone, Cassino e Sora centinaia di persone.

La sfida della comunità scientifica tramite le Asl territorialmente competenti è legata all’individuazione precoce dei casi, per evitare che in giro ci siano positivi asintomatici, soprattutto nelle scuole, dove negli ultimi giorni ci sono stati casi tra Sora, Cassino e Alatri. Ieri è toccato ad una scuola di Veroli, dove un alunno della Primaria è risultato positivo.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Simone Cretaro. «Purtroppo - ha detto il primo cittadino di Veroli - è stato accertato il primo caso di positività al Covid-19 di uno studente della scuola Primaria di Colleberardi. Lo studente interessato, che non ha mai usufruito del servizio di trasporto scolastico, si trovava a casa da diversi giorni per malattia e, prima di rientrare in classe, è stato sottoposto agli esami previsti dai protocolli in vigore, che hanno accertato la sua positività. La Asl di Frosinone ha iniziato l'indagine epidemiologica, sarà effettuata la sanificazione della scuola, lunedì la ripresa delle lezioni in sicurezza».

Ed è proprio dalla scuole che ora parte la sfida al Covid con i tamponi salivari veloci. «Il Lazio - ha annunciato il presidente del Consiglio Regionale, Mauro Buschini - sarà la prima Regione ad iniziare con i test salivari per le fasce di età fino ai 13 anni nelle scuole dell’infanzia, quelle elementari e medie. Un test semplice, meno invasivo e dunque adatto ai bambini. Garantisce l’esito in giornata».

In Ciociaria sono oltre 30 mila i ragazzi e i bambini interessati con il consenso dei genitori. «Il prelievo - è stato spiegato dalla Regione Lazio - avverrà nella mattina e i campioni prelevati saranno elaborati presso i laboratori autorizzati e in serata ci sarà la conferma di negatività o positività. In caso di positività verrà tempestivamente avvisata la famiglia e partiranno le attività di contact tracing e di isolamento».

