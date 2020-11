Covid Frosinone, frenata dei contagi: oggi solo 87 nuovi casi, ma è ancora presto per tirare il fiato

Dopo una settimana il Lazio scende 2 mila casi Covid a livello regionale. E’ ancora presto per capire la stabilità della curva, ma intanto l'andamento dei contagi concede una tregua, almeno in provincia di Frosinone dove, dopo il boom di positivi dei giorni scorsi, nelle ultime 24 ore la quota dei nuovi contagi si ferma a 87. Non succedeva da settimane. Ed è ancora presto per dire se si tratta di una inversione del trend o di un dato episodico pronto ad essere smentito già domani. In Ciociaria si registra anche un decesso di 72 anni con patologie.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA «Lockdown subito a Milano». L'Ordine dei medici: la... LA SECONDA ONDATA Covid, Pregliasco: «Diffusione più ampia e peggiore di... ROMA Dpcm, circolari & C: se il caos paralizza più del lockdown

In attesa di nuovi dati, la provincia di Frosinone, insieme a quella di Viterbo (dove invece i casi anche di oggi restano alti: 233), è la sorvegliata speciale nel Lazio. Nella giornata di domenica la Regione Lazio ha comunicato 399 casi. Contagi anche in due case di riposo. Trentasei i casi con link alla casa di riposo “Diaconia” a Veroli ( di cui 7 con tampone molecolare 21 con test rapido che necessitano di conferme, tutti i positivi sono asintomatici) e ventiquattro i casi con link alla Rsa “Santa Elisabetta” di Fiuggi, in entrambe i casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

Ora si attende il nuovo Dpcm, annunciato dal premier Giuseppe Conte, per l’eventuale adozione di provvedimenti anti-contagio maggiormente restrittivi, fino a quello più drastico: zone rosse su base locale. Provvedimenti che, nel caso in cui dovessoro essere previsti dal nuovo Dpcm, dovranno essere valutati ed emanati dalla Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA