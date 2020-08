Covid Frosinone, 10 nuovi casi. Il sindaco di San Vittore chiude gli uffici perché una dipendente comunale è positiva

Dipendente comunale positiva, il sindaco chiude gli uffici. Succede a San Vittore nel Lazio. Il primo cittadino Nadia Bucci ha annunciato il provvedimento sulla propria pagina Facebook: «Poco fa l’Asl ci ha comunicato la positività al Covid di una dipendente comunale. Sto predisponendo ordinanza di chiusura degli uffici comunali per procedere alla sanificazione dei locali. Ovviamente così come previsto sono scattati tutti i protocolli ed i familiari stanno eseguendo quanto previsto. Ancora una volta richiamo tutti alla massima collaborazione, al rispetto delle persone che in questo momento si trovano a vivere questo momento, e ad essere prudenti sempre indossando la mascherina e mantenendo il giusto distanziamento».

Intanto, in Ciociaria, non si ferma l'ondata di contagi: nella Asl di Frosinone si registrano dieci casi e di questi otto sono di rientro, cinque con link da Sardegna, uno da Puglia, uno da Emilia-Romagna e uno da Veneto.

