Nuovo boom di contagi in provincia di Frosinone: nella giornata di oggi si registrano altri 16 casi positivi, per i quali è in corso un'indagine epidemiologica. Il dato è stato comunicato dalla Regione Lazio ed è l'effetto dei tamponi a tappeto sui vacanzieri. Nel Lazio ci sono stati 143 casi, la metà sono legati al rientro dalle vacanze.

Ultimo aggiornamento: 18:11

