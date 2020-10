Covid, la provincia di Frosinone ancora maglia nera nel Lazio: oggi 144 casi. Contagi nella Comunità Dialogo, scatta l'indagine

Nei giorni scorsi c'era stata l'attenuante delle notifiche arretrate, ma la curva dei contagi in provincia di Frosinone non sembra proprio voler fermarsi. Continua a correre verso l'alto, registrando ancora una volta il dato peggiore tra le province laziali. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi comunicati dalla Regione Lazio sono 144, 4 rimandano al link della Comunità In Dialogo di Trivigliano, dove è in corso l'indagine epidemiologica.

Nel resto delle province questo il quadro:

Nella Asl di Latina sono 126 i nuovi positivi e si tratta di 28 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 82 anni con patologie.

sono 126 i nuovi positivi e si tratta di 28 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 82 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 167 nuovi positivi: si tratta di 57 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

si registrano 167 nuovi positivi: si tratta di 57 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 54 nuovi positivi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Inoltre, si registra un decesso di 84 anni con patologie.

