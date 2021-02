Covid Frosinone, oggi 143 nuovi positivi e zero decessi. Torrice scampa il pericolo zona rossa

Il pericolo è stato scampato, il Lazio resta zona gialla, ma alcune situazione continuano ad essere sorvegliate come nel caso del Comune di Torrice che, per ora, non è stata dichiarata zona rossa. L'attenzione tuttavia resta alta. E il bollettino sull'andamento del Covid diffuso oggi 19 febbraio dalla Asl di Frosinone ne è una conferma. Su 1141 i nuovi casi positivi sono 143. Ma c'è anche un dato positivo: non sono stati registrati decessi.

Questa la situazione nei Comuni:

