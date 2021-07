Covid Frosinone, 16 nuovi casi positivi e tornano i ricoveri nel reparto di Malattie Infettive

Sabato 17 Luglio 2021, 11:38

Nelle ultime 24h, sono stati effettuati 634 tamponi nella provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 16 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. I negativizzati sono due. Non abbiamo registrato decessi. Anche i dati di oggi confermano che la maggior parte dei nuovi positivi sono persone no vaccinate. Nel reparto di Malattie infettive ci sono due nuovi ricoverati per COVID. Non succedeva da tempo.

«Bisogna che anche i più giovani si vaccinino, la metà dei positivi è fra questi - fa sapere la Asl - È necessario vaccinarsi per correre più veloci del virus. In provincia di Frosinone, ci possiamo vaccinare in sicurezza, e con facilità».

Si può prenotare su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, si può raggiungere il camper vaccinale che da lunedì 19 luglio comincia la campagna nelle aree più interne della Ciociaria, si può chiedere ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, si può andare nelle farmacie.