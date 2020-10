Covid Frosinone, cento nuovi casi ma sessanta sono arretrati. Il drive-in di Cassino in funzione tutti i giorni

Cento nuovi positivi di Covid in provincia di Frosinone, ma nel conteggio fornito ieri dalla Regione Lazio ci sono anche notifiche che riguardano casi accertati nei giorni scorsi (60 per la precisione) e non erano stati comunicati. Al di là dei ritardi nella comunicazione, è comunque evidente il progressivo rialzo dei contagi a fronte dei tamponi a tappeto che si stanno effettuando con le attività di tracciamento. Nel Lazio ieri ci sono stati 795 positivi. Il livello è arancione.

Intanto la Asl di Frosinone riorganizza il servio drive-in per i tamponi. Al fine di evitare file e attese da domani, sabato 17, il Drive in di Cassino sarà aperto anche nei giorni pari, sempre dalle 9 alle 13, per accogliere al meglio l’iperafflusso che si registra nella nostra Provincia, come in tutta la Regione, per la nuova ondata di casi positivi, in gran parte fortunatamente asintomatici e isolati a domicilio, ma che danno origine a un gran numero di contatti da valutare con tampone per rintracciare altri casi e contenere la diffusione del contagio.

Si riassumono le sedi drive attivi in provincia, cui si accede muniti di ricetta de materializzata ovvero per prenotazione da parte del SISP se si tratta di contatti da indagine di sorveglianza:

FROSINONE : in Via Cesare Augusto Fanelli snc (entrata laterale ASL-ospedale Spaziani), aperto tutti i giorni feriali, dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

: in Via Cesare Augusto Fanelli snc (entrata laterale ASL-ospedale Spaziani), aperto tutti i giorni feriali, dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; CASSINO : in Via Casilina snc, angolo via Gaetano De Biasio snc, di fronte al vecchio ospedale di Cassino, aperto tutti i giorni feriali, dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

: in Via Casilina snc, angolo via Gaetano De Biasio snc, di fronte al vecchio ospedale di Cassino, aperto tutti i giorni feriali, dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; SORA: Via S. Marciano snc, presso l’ospedale S.S. Trinità i giorni pari, il Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

A breve saranno attivi presso i medesimi drive i test antigenici rapidi, che consentono di avere in circa 20 minuti la risposta di negatività al tampone, con referto immediato, ovvero, in caso di test rapido positivo, sarà effettuato seduta stante il tampone molecolare di conferma, con successiva risposta reperibile sul sito, cui ciascuno può accedere con propria password comunicata via sms, non appena il Laboratorio l’ha processato (1-2 giorni successivi).

Per la fascia pediatrica (0- 13 anni), per cui è disagevole l’uso dei drive, è stato già ampliato l’orario di apertura dei centri per i tamponi pediatrici, che si ricorda sono aperti dalle ore 8,00 alle 13,00 in giornate diverse sotto specificate, affinchè l’offerta del servizio possa sempre contare su due centri attivi ogni giorno nel territorio della Provincia:

Distretto A : Presidio di Anagni, via Onorato Capo 2, piano terra ingresso B nei giorni di Lunedì e Giovedì;

: Presidio di Anagni, via Onorato Capo 2, piano terra ingresso B nei giorni di Lunedì e Giovedì; Distretto B : Casa della Salute di Ceccano, Via Borgo Santa Lucia 52, presso Area centro Prelievi, piano terra, tutti i giorni dal Lunedì al Sabato;

: Casa della Salute di Ceccano, Via Borgo Santa Lucia 52, presso Area centro Prelievi, piano terra, tutti i giorni dal Lunedì al Sabato; Distretto C : Casa della Salute di Atina, Via Colle Melfa 75, locale piano -1 il Mercoledì e il Venerdì;

: Casa della Salute di Atina, Via Colle Melfa 75, locale piano -1 il Mercoledì e il Venerdì; Distretto D: Casa della Salute di Pontecorvo, Via S. Giovanni Battista, 5, Ala Est edificio A, il Martedì e il Sabato.

I medici ospedalieri, gli specialisti territoriali, i MMG e i PLS, in caso di prescrizione di un tampone, indirizzeranno i piccoli ai Centri con una impegnativa dematerializzata, previo appuntamento, chiamando i seguenti numeri telefonici: 0775 8822352 e 0775 8822217 attivi in orario 8:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00 dal Lunedì al Venerdì; dalle 8:00 alle 12:30 nella giornata di Sabato.

La prenotazione telefonica consente il distanziamento evitando al bambino e al genitore assembramenti presso il servizio e attese.

All’atto della prenotazione, il genitore fornirà il numero di cellulare, potendo così riceverà un SMS con il link attraverso il quale potrà scaricare il referto dell’esame effettuato appena reso disponibile dal nostro Laboratorio.

