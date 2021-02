Covid Frosinone, il calo dei contagi è un miraggio: 113 nuovi casi e 4 decessi. Positivo anche il sindaco di Isola Liri

Non accenna minimamente a diminuire il trend dei contagi Covid in provincia di Frosinone. Il rapporto tra tamponi e nuoi casi positivi, quando va bene, resta di uno a dieci, ma spesso anche meno. Le restrinzioni delle scorse settimane, ora allentate con il ritorno alla zona gialle, non hanno determinato quel calo drastico che ci si aspettava. Il bollettino diffuso oggi 6 febbraio dalla Asl di Frosinone fa registrare 113 nuovi positivi su 1.110 tamponi, 134 negativizzati e 4 decessi: si tratta di un uomo di 88 anni residente a Sant'Elia Fiumerapido, un uomo di 71 anni residente a Fumone, una donna di 94 anni residente a Isola del Liri e una donna di 76 anni residente a Ceccano.

Tra i positivi anche il sindaco di Isola de Liri, Massimiliano Quadrini. E' stato lui stesso a renderlo noto: Sono risultato positivo al Covid19, dopo che un mio stretto collaboratore aveva manifestato sintomi che mi avevano indotto a effettuare test di conferma. Sto bene e sto seguendo il protocollo previsto in caso di contagio.

A tutti raccomando la massima attenzione, poiché il virus è oltremodo insidioso e capace, purtroppo, di superare anche le doverose precauzioni. Continuerò a svolgere il mio ruolo istituzionale con la massima energia, in vista anche della partenza del piano vaccinale per i cittadini».

Questa nel dettaglio la situazione nei Comuni:

In queste ore si guarda alla vaccinazione degli over 80. L’Asl di Frosinone ha organizzato, rispetto alle dosi di vaccino disponibili, due squadre vaccinali: una per la zona nord presso all’ospedale di Frosinone e una per la zona sud all’ospedale di Cassino. Una terza squadra di vaccinazioni si occupare delle persone allettate a domicilio.

Successivamente con l’arrivo di forniture più consistenti, saranno attivate le altre postazioni nelle strutture sanitarie di Alatri, Anagni, Atina, Ceccano e Sora in relazione alla tipologia vaccinale.

Saranno individuati tra questi i centri vaccinali interessati dall’impiego di altre tipologie di vaccino riservate a categorie differenti tra cui anche fasce di età fino ai 55 anni.

«In questo delicato e particolare momento - ha spiegato la direttrice generale dell’Asl Pierpaola D’Alessandro - le scelte assunte sono prioritariamente di tipo sanitario, di tutela della sicurezza e di tempestività per aumentare velocemente la copertura vaccinale della popolazione, avendo comunque cura delle esigenze della cittadinanza. È per questo motivo abbiamo attivato un numero di postazioni sufficienti a garantire per tipologia, qualità organizzativa e logistica, tutti gli aspetti necessari, modulando la programmazione in base alla disponibilità di dosi disponibili. Ogni giorno assumiamo delle scelte difficili, - ha concluso - ma chiediamo a tutti di comprendere la portata epocale di questa campagna e le difficoltà estreme che ci vengono poste, per questo è fondamentale la tranquillità e la collaborazione, nell’interesse prioritario della tutela della salute di tutta la popolazione».

