Covid, oggi 100 nuovi positivi e un morto. Il primario di rianimazione: «Posti tutti occupati. Più bassa l'età media dei pazienti»

Il bollettino della Asl di Frosinone diffuso oggi 3 aprile sull'andamento dei contagi Covid registra 100 nuovi positivi e 249 negativizzati su 1.890 tamponi. Nelle ultime 24 ore un decesso: una donna di 72 anni residente a Cassino.

Questa nel dettaglio la situazione dei contagi nei Comuni:

Il direttore generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D'Alessandro, si appella al buon senso dei cittadini: «Dobbiamo essere tutti consapevoli che i prossimi giorni saranno molto critici e che anche la Pasqua di domani sarà completamente diversa da tutte le altre Pasque della nostra vita. Dobbiamo, tutti insieme, fare appello al nostro senso di responsabilità per far sì che possiamo avere di nuovo, in futuro, la Pasqua che tutti vogliamo, insieme alle persone care che vorremmo fossero qui per passare altre pasque con noi».

Continua fortissima la pressione sul reparto di rianimazione. «I medici e gli infermieri sono sottoposti ad uno stress notevole. Non avevamo mai vissuto uma situazione così drammatica nella nostra storia. La terza ondata è tremenda, tutti occupati i 16 letti e registriamo l’abbassamento dell’età dei pazienti che prendiamo in cura – commenta il Fulvio Caracciolo, primario di rianimazione – in questo momento abbiamo anche pazienti al di sotto di 40 anni»

