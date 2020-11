Covid Frosinone, altri 6 decessi: 12 vittime in due giorni. Ecco gli ultimi contagi nei Comuni

Il bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia Covid anche oggi, come ieri, in provincia di Frosinone conta 6 decessi. Dodici vittime nell'arco di due giorni, 72 dall'inizio del mese. Questo il dato più preoccupante sulla situazione in Ciociaria dove, per fortuna, la curva del contagi sembra ormai esseri stabilizzata. Su 1.213 tamponi, i nuovi casi positivi sono 165, mentre sono 231 i negativizzati.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Cassino, 96 infermieri dell'ospedale Santa Scolastica in... LA STORIA Covid Frosinone, muore medico di famiglia. I colleghi: «Ha...

I dati sui decessi ma questo è l'effetto della seconda ondata partita da dopo l'estate e nelle epidemie, è stato più volte spiegato dai virologi, il numero delle vittime è l'ultimo calare.

Questo nel dettaglio la situazione nei Comuni nelle ultime 24 ore:

Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA