Covid Frosinone, 71 nuovi casi e 4 morti. La mappa dei contagi nei Comuni. Ad Alatri 60 alunni in isolamento

Il bollettino della Asl di Frosinone sull'epidemia Covid diffuso oggi 23 aprile conta 71 nuovi casi positivi su 2233 tamponi, mentre sono 122 i negativizzati. Il tasso tra tamponi e nuovi positivi è di 3,1%.

Quattro invece i decessi: un uomo di 80 anni di Vallecorsa, un uomo di 67 anni di Ceccano, una donna di 82 di Sora e una donna di 81 anni di Frosinone.

Questa la situazione nei Comuni:

Ad Alatri una docente del Primo Comprensivo è risultata positiva al Covid. Nei giorni scorsi la docente aveva accusato sintomi sospetti e imposto l’isolamento precauzionale delle classi interessate (le 4 classi di prima elementare per circa 60 bambini) e la sanificazione immediata degli ambienti.

«Verranno attivate - fa sapere il sindaco Giuseppe Morini - tutte le procedure previste, incluso l’isolamento domiciliare fino alla data stabilita dalla ASL (presumibilmente il 29 aprile prossimo) e la prescrizione del tampone per tutti i bambini coinvolti. Tuttavia tutti i bambini che sono a casa, continuando a seguire le lezioni in DAD, stanno bene e nella scuola non si sono accertati ulteriori casi di positività».

