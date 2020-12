Il reparto di Ematologia all'ospedale "Spaziani" di Frosinone chiuso a causa dei contagi tra gli infermieri e 2 medici. La situazione è sotto controllo, fanno sapere dai vertici dell'azienda sanitaria. «Non c'è alcun allarme - dichiara il direttore generale Pierpaola D'Alessandro - Sempre, in caso di positività, sanifichiamo i reparti. Nel caso nulla è così eclatante.

Nel reparto erano presenti 4 pazienti: 2 sono regolarmente degenti in Medicina, uno è stato trasferito a Roma e un altro è stato dimesso. Inoltre - prosegue la manager - abbiamo continuato a fare 45 visite ambulatoriali con il personale previsto e day hospital con 10 biopsie e chemioterapie regolari tutta la settimana. Il reparto tornerà regolarmente in funzione lunedì». Ieri è stato anche a nominato del nuovo direttore amministravo: è la dottoressa Eleonora Di Giulio, che sarà mi servizio dal 16 dicembre.



Per quel che concerne i numeri dell'epidemia , nella giornata di ieri, in Ciociaria ci sono stati 121 nuovi positivi su 997 tamponi eseguiti nelle 24 ore precedenti. Nel dettaglio la situazione nei singoli centri è stata la seguente: Frosinone 9 casi e 2 guariti, Alatri 8 casi e 8 guariti, Cassino 7 casi e 8 guariti, Pontecorvo 7 casi e 3 guariti, Amaseno 6 casi e zero guariti, Boville Ernica 5 casi e zero guariti, Ceccano 5 casi e 3 guariti, Veroli 5 casi e 7 guariti. In totale i negativizzati sono stati 113, mentre i morti sono stati 2. Si tratta di una donna di 67 anni residente a Roma (ricoverata in Ciociaria) e una donna di 85 anni residente a Torre Cajetani.

Nelle province si sono registrati 296 casi e nove i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina 117 i nuovi casi e tre decessi. Nella Asl di Viterbo 21 nuovi casi e tre decessi. Nella Asl di Rieti 37 casi e un decesso.

«Aumentano i tamponi, i casi positivi e i decessi, ma i guariti superano i casi positivi. Diminuisce l'incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto Covid e delle terapie intensive. I risultati dimostrano che il rigore paga e non bisogna abbassare la guardia», commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

E in vista del periodo natalizio, aumentano anche i controlli. Nel Cassinate, in particolare, sono state multate 21 persone multate in violazione del disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19.

A Piedimonte San Germano, i carabinieri del capitano Giuseppe Scolaro, hanno identificato 16 persone sorprese all'esterno di un bar. Per loro è scattata una multa da 400 euro ciascuno. Sempre i carabinieri, ma a Sant'Elia Fiumerapido, hanno sanzionato 5 giovani del posto perché sorpresi nei pressi di un bar mentre consumavano bevande alcoliche (acquistate prima dell'orario di chiusura del bar), senza rispettare, le disposizioni in materia di contenimento pandemico.



