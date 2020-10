In provincis di Frosinone la curva dei contagi da Covid-19 è sempre più verso alto: nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 42 casi. Ecco dove risiedono i nuovi positivi: Cassino 7, Pontecorvo 5, Supino 5, Frosinone 4, Castrocielo 3, Alatri 3, Ferentino 2, Arnara 2 e Fiuggi 2 (si tratta di due immigrati ospiti di una struttura ricettiva della città termale).

Un caso per ogni centro a: Ceccano, Veroli, Vallecorsa, Piglio, Anagni, Serrone, Esperia, Castrocielo e Cervaro. Si tratta nella maggior parte dei casi di persone già in isolamento domiciliare perché venuti a contatto con positivi.

Uno dei positivi riscontrati nelle ultime ore è un dipendente della Saxa Gres di Roccasecca, per cui la direzione, in via del tutto precauzionale, ha adottato un provvedimento di chiusura temporanea. Cancelli della fabbrica sbarrati per tutti, fino al 25 ottobre perché le maggiori figure responsabili della produzione e della manutenzione sono in isolamento fiduciario, dopo essere venute a contatto con il positivo.

«La direzione - si legge nel documento inviato ai dipendenti - sottolinea che il primo interesse sia la tutela della salute dei lavoratori e come sia stata dolorosamente presa la decisione di fermare le attività all’interno dello stabilimento per due settimane, con le onerose ricadute che ne conseguono».

Gli istituti scolastici

Diverse le scuole chiuse in Ciociaria. L’ultimo caso a Piglio, dove il sindaco Mario Felli ha annunciato la chiusura scuola dell’infanzia di Piglio Capoluogo. «Resterà chiusa per un nuovo caso Covid di un nostro piccolo concittadino a cui va un grande abbraccio da parte di tutta la cittadinanza. La situazione - ha detto il sindaco - è in peggioramento, non é il tempo dei complottisti e negazionisti, ora più che mai é necessario senso civico e rispetto delle regole. Il Covid c’è ed è in risalita, per cui indossiamo sempre le mascherine, all’aperto, nei luoghi chiusi, evitiamo ogni tipo di assembramento, anche fuori dall’orario scolastico, altrimenti tutti gli sforzi che insieme stiamo facendo saranno vani».

A Cassino resta chiuso il Liceo Scientifico, dove oltre 1300 tra studenti e personale scolastico viene sottoposto a tampone. Proprio a Cassino, ieri mattina è stato chiuso l’ufficio postale centrale di piazza Alcide De Gasperi. Motivo? C’è stata la presenza di un positivo all’interno dei locali. Fino alla 12 di ieri, quindi, i locali che ospitano la sede delle Poste sono rimasti chiusi per sanificazione.

Caso covid anche alla scuola elementare Luigi Ceci di Alatri. A risultare positiva una bambina di otto anni di una delle classi terze. La neo incaricata dirigente scolastica Annamaria Greco, subentrata dopo la morte per incidente stradale della collega Francesca Varriale, ha subito dato seguito alle indicazioni della Asl ed ha messo in isolamento la classe che farà didattica a distanza per dieci giorni. Il caso verrebbe da link familiare, esterno quindi all’istituto scolastico.

A Pontecorvo i contagi sono in forte risalita e il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente per prevenire gli assembramenti nei locali. C’è il divieto assoluto di svolgere all’interno e all’esterno dei locali (pub, bar, ristoranti e pizzerie) eventi musicali che possano creare assembramenti o affollamenti. «Ho adottato il provvedimento perché la situazione rischia di aggravarsi». E’ la prima ordinanza emessa in Ciociaria che vieta esplicitamente eventi nei locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA