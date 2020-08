L’altalena dei contagi non si ferma in provincia di Frosinone e si chiude con dieci nuovi contagi la settimana più nera dell’estate. Ancora casi di rientro, per la precisione uno dalla Sardegna, sei dalla Puglia e uno dall’Emilia-Romagna, mentre gli altri positivi sono collegati a link territoriali, ma tutti per fortuna asintomatici, tranne per una persona di Paliano ricoverata allo “Spaziani”.

I territori coinvolti oltre a Paliano sono: Frosinone, San Vittore del Lazio con due casi, Torrice con due casi, Casalvieri, Isola Liri, Veroli e Ceccano.

I positivi comunicati ieri si riferiscono ai 502 tamponi eseguiti venerdì mattina nelle postazioni drive-in di Frosinone e Cassino. Nella settimana che si sta per chiudere i positivi conteggiati sono stati 70. Numero che ha fatto lievitare anche il totale delle persone in isolamento fiduciario (vale a dire quelle persone che sono state a contatto con i nuovi infettati oppure hanno fatto, semplicemente, rientro da Paesi dove l’emergenza pandemia è già ritornata con prepotenza), arrivate a 450.

Il record di positivi in un giorno c’è stato venerdì 28 agosto con 23 positivi. Giovedì 27 sono stati 15, mercoledì 26 ci sono stati 16 casi, lo stesso numero martedì 25 agosto, lunedì 24 agosto c’era stato un solo caso mentre domenica 23 agosto ci sono stati 20 casi. Il giorno con più tamponi è stato lunedì 24 agosto: oltre mille. Nei territori dove ci sono stati positivi cresce la preoccupazione.

A San Vittore del Lazio, il sindaco Nadia Bucci a metà settimana ha dovuto ordinare la chiusura del Municipio per la sanificazione dopo la positività di un dipendente. E ieri nello stesso Comune ci sono stati altri due casi.

«In questi giorni - ha spiegato il sindaco Bucci - la nostra comunità sta vivendo momenti di preoccupazione collegati all’accertamento di casi positivi al Covid-19 che hanno interessato nostri concittadini. I casi purtroppo sono aumentati: ci sono ulteriori due casi, legati ad un cluster familiare già noto».

Ma c’è anche una buona notizia, perché il tampone eseguito ad un dipendente comunale ed è risultato negativo. Il sindaco ha quindi raccomandato a rispettare le principali norme anti-contagio: mascherina, distanziamento e igiene delle mani.

Nel Lazio ieri i positivi sono stati 171. Nel Lazio nella giornata di ieri sono stati eseguiti 13 mila tamponi ai vacanzieri di ritorno, di questi 500 sono stati eseguiti tra i drive-in di Frosinone e Sora.

Le sedi per eseguire i tamponi direttamente dalle auto rimarranno attive per almeno altre due settimane:

Nel capoluogo è attiva una postazione in Via Michelangelo (vicino Stadio Stirpe e Conservatorio Licinio Refice), aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

è attiva una postazione in Via Michelangelo (vicino Stadio Stirpe e Conservatorio Licinio Refice), aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. A Sora presso l’ospedale Santissima Trinità è attiva nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) dalle 9 alle 13.

presso l’ospedale Santissima Trinità è attiva nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) dalle 9 alle 13. A Cassino il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. L’Asl ha anche comunicato di aver attivato un numero verde: 800716963 per tutte le informazioni.

