Covid Frosinone, oggi 21 dicembre 207 contagi e 2 morti. Green pass, multati autista e passeggero

Il bollettino di oggi 21 dicembre 2021 della Asl di Frosinone sull'andamento del Covid conta 207 nuovi casi su circa 3mila tamponi. Da registrare purtroppo anche due decessi: un uomo di 76 anni residente ad Arpino e un uomo di 89 anni residente a Cassino entrambi con pregresse patologie. Il numero dei ricoverati è di 56. Nel grafico che segue i contagi nei comuni:

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine sul Green Pass. A Sora gli agenti della polizia stradale hanno multato l'autista di un autobus e un passeggero perché sprovvisti della certificazione vaccinale. Alla fermata di un mezzo di linea è scattato il controllo che, con sorpresa per gli agenti, ha dato esito positivo, non solo tra i pendolari, ma anche per l'autista il quale aveva un green pass rilasciato a seguito di tampone scaduto. Uno dei passeggeri, invece, ha esibito dal proprio cellulare un green pass valido ma alla richiesta del documento di identificazione, si è mostrato nervosismo riferendo di esserne sprovvisto. Insistendo, agli agenti ha mostrato una carta di identità intestata ad altra persona, riferendo che il green pass esibito gli era stato fornito da un amico di Milano. Per questo l'autista è stato contravvenzionato per violazione della normativa Covid, insieme all'azienda che non ha vigilato e al passeggero che è stato anche denunciato per sostituzione di persona.