Prosegue la frenata del Covid-19 in Ciociaria. Nella giornata di ieri, si 1.616 tamponi molecolari eseguiti in provincia di Frosinone, nella giornata di lunedì sono stati registrati 97 nuovi casi. Ma c'è stato un nuovo decesso: si tratta di un uomo di 85 anni residente ad Anagni, affetto da patologie pregresse. I negativizzati, invece, sono stati 556. La mappa dei nuovi positivi vede Ceccano in testa con 19 casi. A seguire: Cassino 11; Isola del Liri e Sora 7; Alatri 6; Monte San Giovanni Campano, Pofi e Veroli 5; Broccostella e Fontechiari 3; Amaseno, Arpino, Esperia, Ferentino, Frosinone, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Posta Fibreno e Ripi 2. Un caso a: Arce, Boville Ernica, Campoli Appennino, Castelliri, Giuliano di Roma, Paliano, Piglio, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio e Sant'Elia Fiumerapido.

LA PREVENZIONE

Sono aperte da ieri, ai soli residenti della provincia di Frosinone, le prenotazioni per gli appuntamenti organizzati dalla Asl per il mese di prevenzione del melanoma.

È infatti attivo fino al 2 maggio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 il numero 0775.8822452 al quale telefonare per prenotare le visite. «L'arma migliore per evitare l'insorgere della neoplasia è la prevenzione e nel mese di maggio è in programma un ricco calendario di appuntamenti dedicati a screening e visite dermatologiche di controllo dei nevi», è stato spiegato dall'Asl di Frosinone. Ecco il programma: 4 maggio screening gratuito dei nevi mediante visita ed esame dermoscopico da parte degli specialisti ambulatoriali della Asl di Frosinone del Distretto dalle 14 alle 20; il 21 maggio open day visite dermatologiche per controllo nevi presso ambulatorio dermatologia Frosinone, dalle 9 alle 17; il 28 maggio si bissa al Distretto B del Capoluogo dalle 9 alle 14 e il 31 maggio open day visite dermatologiche per controllo nevi presso il Santa Scolastica di Cassino dalle 14 alle 19.

