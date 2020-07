© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una settimana senza contagi e senza decessi con un solo positivo in isolamento domiciliare.Tradotto: in Ciociaria il Covid-19 non fa più paura, ma non c’è il Covid-free, come in provincia di Rieti.La Pandemia in Ciociaria ha fatto contare 58 morti e quasi 700 contagiati.Il centro Covid allestito presso l’ospedale Spaziani del Capoluogo, ormai da diverse settimane non c’è più, si è tornati alla normalità, con la Rianimazione Covid-free dal mese di maggio.Ma non si abbassa la guardia.Ora si punta a tracciare, ulteriormente, la circolazione del Coronavirus, per questo prima dell’avvio dell’anno scolastico ci saranno i test a tutto il personale in servizio negli istituti ciociari. Sinora i test eseguiti in provincia di Frosinone sono stati 7.500 con un’incidenza di positività pari al 2 percento.Un dato leggermente inferiore di quello calcolato avuto su scala regionale, dove sono stati eseguiti 187.498 test sierologici di cui oltre 115 mila tra operatori sanitari e forze dell’ordine, con un’incidenza di positivi asintomatici del 2,3 percento.C’è poi l’esercito dei cittadini che spontaneamente si sono sottoposti ai test sierologici nei centri prelievi e nei laboratori analisi autorizzati. Un numero che nell’intera regione ha raggiunto quota 41.125.Accanto alla caccia del Coronavirus tra gli asintomatici c’è un altro aspetto che riguarda la prevenzione: la vaccinazione obbligatoria contro l’influenza stagionale. Ordinata dal presidente della Regione Lazio Zingaretti.In questo modo si potrà avere, nel prossimo autunno - inverno, uno spartiacque tra i casi di Covid e i casi d’influenza stagionale. Un aspetto medico-scientifico importante per la gestione dei pazienti e la pandemia ancora in corso.