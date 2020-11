Covid Frosinone, oggi 276 casi e tre decessi. Dall'inizio del mese i nuovi positivi hanno superato quota mille

Le provincia di Frosinone, insieme a quella di Viterbo, continua ad avere la media giornaliera più alti dei contagi Covid. In Ciociaria, stando al bollettino diffuso dalla Regione Lazio, nelle ultime 24 ore ci sono stati 276 nuovi casi e putroppo tre decessi 80, 84 e 90 anni con patologie. Dall'inizio del mese in provincia di Frosinone i casi hanno già superato quota mille, un dato che preoccupa. Anche se a livello regionale l'indice di contagio, oggi pari a 1,29, è in calo. «Aldilà dei colori delle fasce quello che conta è mantenere alta l'attenzione e raffreddare la curva. È ancora una fase tutta in salita e sarà lunga», dice l'assessore ala sanità del Lazio Alessio D'Amato.

APPROFONDIMENTI BOLOGNA Colpo di sonno dopo 11 ore in reparto Covid, infermiere si schianta... UMBRIA Virus, l'esperto: «Il vaccino anti-influenzaleè... ITALIA Dpcm, Lombardia, Piemonte e Calabria verso il lockdown totale: cosa...

Così nelle altre province:

Nella Asl di Latina sono 146 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 77, 83 e 94 anni con patologie.

sono 146 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 77, 83 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 229 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 71, 77 e 77 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 55 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o

contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 97 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA