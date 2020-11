Covid Frosinone, il bollettino della Regione Lazio: altri 5 decessi e 201 nuovi casi

Un'altra giornata nera per la provincia di Frosinone costretta a contare altri 5 decessi per il Covid: si tratta di 55, 59, 73, 78 e 91 anni con pregesse patologie. Lo ha reso noto la Regione Lazio nel consueto bollettino quotidiano. Dall'inizio del mese di novembre, in soli dieci giorni, il numero dei decessi è già salito a 22. Alta anche la quota dei nuovi positivi: 201.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Covid Frosinone, dall'inizio di novembre 17 morti. Alatri piange... ITALIA Lockdown nazionale il 15 novembre? Pd: «Ipotesi non sul tavolo,... ITALIA Lockdown, a Natale ci sarà provvedimento ad hoc. Zampa:...

Questo il quadro nelle altre province del Lazio:

Nella Asl di Latina sono 167 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 75, 79, 80, 84 e 87 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 151 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 74 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 72 e 80 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA