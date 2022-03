Covid: in Ciociaria contagi ancora giù, ma c'è un'altra vittima

Covid, scendono ancora i positivi, ma c'è un altro decesso: si tratta di una donna di 82 anni residente a Ceccano con patologie pregresse. Su 1.636 tamponi molecolari eseguiti nella giornata di martedì, all'esito dei processi di laboratorio ieri sono stati registrati 304 nuovi positivi. I guariti sono stati 560. La mappa dei casi, suddivisa per territorio, vede in testa Frosinone con 53 casi. A seguire: Alatri 31; Ceccano 27; Cassino 24; Veroli 17; Sora 16; Ferentino 12; Isola del Liri 9; Paliano e Piedimonte San Germano 8; Ripi 7; Anagni, Boville Ernica e Cervaro 5; Aquino, Broccostella, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo e Torrice 4; Arnara, Castro dei Volsci, Esperia, Fumone, Pofi, Roccasecca, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido e Villa Santa Lucia 3. Prosegue a gran ritmo la campagna vaccinale, l'Asl ha aggiornato la mappa degli hub dove vengono somministrate le dosi di Pfizer, Moderna, Novavax. Al presidio sanitario di Anagni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (Moderna); ospedale di Alatri tutti i giorni alle 8.30 alle 17.30 (Pfizer) più vaccinazione pediatrica; ospedale di Frosinone tutti i giorni dalla 9 alle 19 (Pfizer e Moderna); ospedale di Cassino dal lunedì al sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalla 8.30 alle 19 (Pfizer e Moderna e Novavax); ospedale di Sora tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 (Pfizer e Moderna e Novavax); Casa della Salute di Ceccano tutti i giorni alla 8.30 alle 16 (Pfizer e Moderna e Novavax); Casa della Salute di Pontecorvo tutti i giorni dalle 8.30 alle 16 (Pfixzer) vaccinazione pediatrica. Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura.Ma ieri è arrivato anche l'appello, da parte dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, alla prenotazione della quarta dose di vaccino anti-covid 19 per le categorie fragili. Si tratta di pazienti con più di 12 anni, sottoposti a trapianto o immunodepressi, che hanno già completato il ciclo vaccinale con tre somministrazioni e che ora potranno ricevere la quarta dose, solo se sono trascorsi almeno quattro mesi dalla terza.