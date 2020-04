© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto nuovi casi, nessun morto e allo stesso tempo nessun guarito. Istantanea dell’emergenza Covid-19 che, rispetto ai giorni precedenti, è cambiata di poco. La curva dei contagi è pressò invariata anche se, rispetto ai primi tre giorni della settimana c’è stato un lieve aumento dei nuovi positivi. Martedì e mercoledì erano stati 5, ieri la Regione Lazio ha comunicato 8 nuovi positivi.Il numero delle vittime è fermo a 37, i guariti sono 89 mentre il totale dei malati è salito a 598. Il totale dei positivi, sottratti i morti e i guariti, tuttavia è 472. Di questi il 26 percento è ricoverato in una strutta sanitaria, il 48 percento è in isolamento domiciliare e il 4 percento è in terapia intensiva, numeri della Ciociaria che rispecchiano l’andamento regionale. Nel frattempo altre 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. A livello regionale ieri i positivi sono stati 148.“E’ stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite alle singole Asl”, ha spiegato l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. La provincia di Frosinone, su scala regionale, è, tra i territori laziali, con il maggior numero di contagiati. Il 9,9 percento dei positivi nella Regione Lazio si trova proprio in Ciociaria. A Latina l’8,7 percento, il 6,5 a Viterbo e il 5.4 a Rieti, il restate tra Roma Capitale e Provincia. L’età media dei casi positivi è 58 anni e c’è più distinzione di genere rispetto a qualche settimana fa. I pazienti covid-19 sono il 50 percento di sesso maschile e il 50 percento di sesso femminile.Tra i nuovi positivi comunicati dalla Regione c’è un uomo di Cassino, le sue condizioni di salute sono buone ed è in isolamento domiciliare. Ma non solo. Nessun nuovo caso a Sora, il totale dei positivi è 36.Dati che, sicuramente, confortano perché gli effetti del decreto per il contenimento stanno producendo gli effetti sperati, ma l’emergenza non è finita. Diversi i sindaci che, proprio in questi giorni hanno lanciato appelli a mantenere alta la guardia e a restare a casa. Si moltiplicano le iniziative di solidarietà in vari comuni con l’iniziativa carrello solidale. Gli ultimi due sono stato Ceprano e Arce. “I negozi che hanno aderito al Carrello Solidale metteranno presso il proprio esercizio uno o più carrelli finalizzati alla raccolta della spesa in beneficienza. Saranno riconoscibili anche dalla locandina predisposta dal Comune di Arce” ha detto il Sindaco Luigi Germani.Ogni cittadino, quindi, potrà donare uno o più prodotti depositandoli negli appositi contenitori. A fine giornata (o quando sarà necessario) i prodotti saranno prelevati, confezionati in pacchi famiglia e distribuiti dai Volontari su indicazione dei Servizi Sociali.