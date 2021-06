Giovedì 24 Giugno 2021, 08:02

Il Covid-19 torna ad uccidere. Ieri, dopo oltre una settimana, è stato registrato nuovamente, una vittima in Ciociaria. Si tratta di un 67enne dio Veroli. La curva dei contagi, invece, ha fatto segnare, rispetto alle ventiquattr’ore precedenti una nuova flessione: su 813 tamponi molecolari eseguiti in provincia di Frosinone nella giornata di martedì sono stati registrati 4 nuovi casi di positivi. Casi distribuiti equamente tra: Arce, Frosinone, Pontecorvo e Trevi nel Lazio.

Il rapporto tra tamponi molecolari e nuovi positivi si è attestato allo 0,4 percento, martedì se pur con 300 tamponi in meno era stato dell’un percento.

I negativizzati, invece, sono stati 10. Prosegue, a grandi passi il piano vaccinale, in totale in provincia di Frosinone sono state somministrate 321.461 dosi ( 176.953 alle donne e 144.508 agli uomini). Queste la situazione per fascia d’età: minori di 16 anni 1.910 dosi; dai 16 ai 19 anni 4.270 dosi; 20-29 anni 9.076 dosi; 30-39 anni 16.978 dosi; 40-49 anni 42.153 dosi, 50-59 anni 57.082 dosi; 60-69 anni 61.043 dosi; 70-79 anni 68.705 dosi; 80-89 anni 48.716 dosi e ultra 90enni 11.528 dosi. Le ultime 2.362 dosi sono state inoculate nella giornata di ieri. Coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) in Ciociaria sono 11.989. Coloro i quali sono in attesa, e dunque hanno eseguito la prenotazione sul portale regionale sono 186.164 persone.