Mercoledì 11 Agosto 2021, 08:10

Feste, festicciole e iniziative varie: il Covid continua a correre e in Ciociaria il reparto di Malattie Infettive è ormai saturo. Con i ricoveri delle scorse ore i 12 posti letto Covid sono tutti occupati, resta vuota, per fortuna, invece, la terapia intensiva. L’incidenza dell’ospedalizzazione, rispetto al totale dei positivi, resta contenuto, ma se la curva della quarta ondata non si abbasserà subito dopo ferragosto (come preventivato dallo studio del Consiglio nazionale delle ricerche), serviranno altri posti letto di degenza ordinaria Covid.

I NUMERI

Ma veniamo ai numeri e alle percentuali che, in tempo di pandemia, sono la bussola per orientarsi. Nelle ultime settantadue ore il rapporto tra positivi e tamponi molecolari è cresciuto di oltre 3 punti in percentuale. Domenica era stato del 6,4 percento (31 positivi su 480 tamponi), l’altro ieri del 7,2 percento (276 tamponi e 16 nuovi positivi), ieri è stato del 9,5 percento. Su 647 tamponi ci sono stati 62 nuovi casi e 34 negativizzati. Il picco dei contagi riferiti alla giornata di ieri c’è stato a Frosinone e Cassino con sette casi ciascuno. Ad Alatri sei, a Pontecorvo cinque, Arce e Supino quattro, Sant’Elia Fiumerapido e Sgurgola tre, Aquino, Ceccano, Castro dei Volsci e Ferentino due. In altri 15 Comuni c’è stato un caso e si tratta di Anagni, Ceprano, Cervaro, Collepardo, Isola del Liri, Patrica, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Ripi, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Sant’Apollinare e Vallecorsa.

OPEN DAY DI FERRAGOSTO

Anche in vista del week and che coincide con il ferragosto non si ferma la campagna vaccinale. In Ciociaria ci saranno due open day organizzati dall’Asl con il vaccino Moderna.Le vaccinazioni sono senza prenotazione, con accesso diretto e contingentato, per un totale di 100 dosi giornaliere alla Casa della Salute di Pontecorvo, rivolte a tutta la popolazione over 12. Si parte il 14 per terminare il 17 agosto dalle 8.30 alle 16.30 Altro appuntamento all’ospedale Spaziani di Frosinone il 18 e 19 agosto dalle ore 9 alle ore 13. Inoltre, presso l’ospedale Spaziani di Frosinone sono disponibili anche 100 dosi di vaccino Pfizer, senza prenotazione, con accesso diretto per la fascia d’età che va dai 12 ai 20 anni, il 19 agosto dalle ore 16 alle ore 20. La rotta degli appuntamenti di Ferragosto e non solo è stata tracciata dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Occorre convincere tutti gli over 60 ancora indecisi con l'intervento dei medici di base e raggiungere l’85 percento dei vaccinati”, ha spiegato ieri mattina l’assessore D’Amato. Nei prossimi giorni la campagna vaccinale sarà aperta a tutti: dopo ferragosto infatti, sarà possibile aderire anche senza prenotazione nei centri vaccinali e negli hub della provincia di Frosinone. Intanto ieri nella regione Lazio sono stati registrati 703 nuovi positivi e un decesso. I ricoverati sono 441, le terapie intensive sono 63. Prosegue il calo dell’Rr in calo e l’incidenza sulla rete ospedaliera rimane bassa.