Lunedì 18 Ottobre 2021, 08:32

Covid-19: impennata di contagi nelle ultime ventiquattr’ore in Ciociaria. Ieri su 653 tamponi molecolari eseguiti nella giornata di sabato, all’esito dei processi di laboratorio sono stati riscontrati 24 nuovi casi, di conseguenza il rapporto tra tamponi e nuovi positivi è stato del 3,6 percento (sabato era stato del 2,7 percento).

Record di giornata, per singoli positivi c’è stato a a Ceccano con sette casi, Anagni quattro casi, Amaseno tre casi, Acuto due casi. Un caso ad Arpino, Boville Ernica, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, Ripi, Roccasecca e Torrice.

I guariti dal Covid-19 sono stati invece 25 e non ci sono stati decessi. Scende il numero dei ricoverati nella terapia ordinaria Covid dell’ospedale Spaziani di Frosinone: sabato erano 10 ieri 8. Per quel che concerne il piano vaccinale anche in Ciociaria c’è stato l’effetto Green Pass: nell’ultima settimana ci sono stati oltre mille vaccinati in più rispetto ai sette giorni precedenti. Un dato che rispecchia l’andamento regionale.

“Aumentano le somministrazioni grazie al green pass. Quando si raggiunge il 90 percento degli over 12 si può rivedere obbligo. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa”, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Anche perché la regione Lazio il 90 percento della popolazione adulta e oltre 84 percento di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Sul fronte dei contagi, nel Lazio su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si sono registrati 288 nuovi casi positivi (66 in più rispetto a sabato), 2 decessi, 307 ricoverati, 49 terapie intensive e 206 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1 percento.

Sarà attiva da oggi la nuova piattaforma del Recup che gestisce le prenotazioni, le accettazioni e i pagamenti.

“L’implementazione del nuovo sistema informatico permetterà di offrire un servizio migliore in termini di accoglienza e personalizzazione delle cure. Il passaggio al nuovo sistema potrebbe causare, nel primo periodo, alcuni rallentamenti e attese presso gli sportelli di accettazione amministrativa ambulatoriale", è stato spiegato dall’Asl.