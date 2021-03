All’una della notte scorsa è scattata la zona Arancione nell’intero territorio provinciale, fatta eccezione per Torrice e Monte San Giovanni Campano che restano in zona Rossa.

Ma ora osservati speciali sono altri cinque Comuni: Sora, Isola Liri, Alatri, Veroli e Piedimonte San Germano, in questi territori il virus corre più che altrove.

La zona Arancione in Ciociaria sarà in vigore per 14 giorni ed è stata adottata con ordinanza del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, perché nelle ultime due settimane c’è stato un boom di contagi, soprattutto in ambito familiare, che ha fatto triplicare i ricoveri e riempito le terapie intensive.

Il monitoraggio dell’Asl di Frosinone che ha portato all’ordinanza regionale ha riguardato soprattutto il periodo che va dal 19 al 25 febbraio, nel quale è emersa una situazione di particolare criticità con 1166 nuovi positivi.

«Il tasso di incidenza settimanale – si legge nell’ordinanza – è pari a 244,4 positivi per ogni 100 mila abitanti, mentre il rapporto della settimana precedente si era attestato a 156 positivi ogni 100 mila abitanti».

Il totale dei positivi, alla data di ieri, è di 2.359 di cui: 2.152 persone in isolamento domiciliare, 16 ricoverate nelle terapie intensive e 191 ricoverate nella degenza ordinaria in area Covid.

«La distribuzione geografica del contagio – è stato spiegato nell’ordinanza - è abbastanza omogenea con delle specificità territoriali, soprattutto nella zona del sorano che ha visto sensibili incrementi del tasso di incidenza (Sora, Isola del Liri). Inoltre altri comuni, presentano un andamento degno della massima attenzione come Alatri, Veroli, Piedimonte San Germano».

LE DISPOSIZIONI

Le disposizioni per la zona Arancione, prevedono il divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, se non per motivati e comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità legate a motivi di salute.

«Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata é consentito – si legge nell’ordinanza -, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, fra le 5 e le 22 nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già̀ conviventi».

LE CHIUSURE

Saranno chiuse le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), lo stesso per i musei, le mostre i luoghi d’arte in genere.

Una situazione in forte evoluzione, nella quale la curva dei contagi non accenna a diminuire. Anche ieri su 1586 tamponi ci sono stati 220 positivi e due morti, un uomo di 86 anni residente ad Alatri e un uomo di 76 anni residente ad Alatri.

UN MESE DA DIMENTICARE

Febbraio, appena terminato, è stato un mese nero sul fronte dei decessi, le vittime, positive al Covid, sono state 71.

Questa, invece, è la situazione nei Comuni relativamente ai contagi nelle ultime 24 ore: Frosinone 38 positivi, Veroli 22, Monte San Giovanni Campano 21, Sora 14, Alatri e Isola 12, Cassino e Piedimonte 11.

Resta alta l’attenzione attorno agli istituti scolastici. Ieri mattina il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha ordinato la chiusura della Scuola Media Bernadotte, a causa di due alunni positivi. In totale sono 13 gli insegnanti e 46 i ragazzi posti in isolamento cautelativo.

«La scuola – ha detto il sindaco – rimarrà chiusa fino a data da destinarsi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA