Prosegue la brusca frenata dei contagi da Covid-19 in Provincia di Frosinone. Anche nella giornata di ieri la pandemia in corso ha fatto registrare numeri decisamente confortanti, ma c’è un calo, notevole, dei tamponi eseguiti nei drive-in e nelle altre strutture dell’Asl.

I nuovi casi sono stati 105 su 848 tamponi eseguiti, un terzo rispetto a qualche settimana fa, mentre i decessi sono stati 3. Le ultime vittime, che si aggiungono alle sette del primo di dicembre e alle tre del 2 dicembre, sono una donna di 86 anni residente a Frosinone, un uomo di 76 anni residente a Fumone con patologie pregresse e un macellaio di Patrica (il re della zazzicchia).

COSÌ NEI COMUNI

Nei Comuni, interessati ai nuovi contagi, la situazione è stata la seguente: Cassino 10 nuovi casi e 1 guarito, ad Alatri 9 nuovi casi e 7 guariti, a Sora 9 nuovi casi e 11 guariti, a Frosinone 6 nuovi casi e 7 guariti, a Giuliano di Roma 4 nuovi casi e 1 guariti, a Pontecorvo 4 nuovi casi e zero guariti, a Torrice 3 nuovi casi e zero guariti a Fiuggi 3 nuovi casi e 2 guariti. Tra i positivi di ieri c’è anche il senatore Massimo Ruspandini. Ad annunciarlo è stato lo stesso senatore di Ceccano sulla sua pagina social. «Tocca anche a me proprio come è capitato a centinaia di migliaia di italiani. Ho scoperto di aver contratto il Covid-19» ha scritto Ruspandini. «In questi mesi, viaggiando e continuando ad incontrare persone - ha spiegato - mi sono sempre controllato attenendomi al protocollo e sottoponendomi a numerosi tamponi».

Con la riorganizzata rete della sanità regionale e, quindi, anche Ciociara, ora arrivano i premi per i dipendenti. Nella mattina di ieri è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Fials, attraverso uno stanziamento di oltre 18 milioni di euro. L’accordo riguarda tutti gli operatori del comparto del servizio sanitario regionale ed in particolare quelli impegnati in prima linea nei reparti Covid.

«La premialità è legata alla presenza lavorativa in questa seconda fase particolarmente complessa, che grazie anche all’impegno e allo spirito di abnegazione ha consentito la tenuta del Sistema sanitario, è il terzo accordo quest’anno che viene sottoscritto con le organizzazioni sindacali. E’ in fase di definizione inoltre l’accordo per la dirigenza medica e sanitaria, da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie è stata espressa soddisfazione per l’intesa raggiunta» ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

COSÌ NEL LAZIO

Nella regione Lazio i positivi sono stati 1.769 su 23 mila tamponi. I morti sono stati 38, mentre i guariti 756. Diminuiscono i focolai attivi e si riduce il tasso di occupazione dei posti letto nell’area medica in tutti gli ospedali laziali. Nelle province ci sono stati 418 casi e dieci decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono stati 209 i nuovi casi e tre decessi, persone di 80, 84 e 98 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo 41 nuovi casi e due decessi, persone di 84 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 59 casi e tre decessi, persone di 77, 87 e 90 anni con patologie.



